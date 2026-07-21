De acuerdo con la Canacine, la cinta alcanzó los 15.8 millones de boletos vendidos tras un mes en cartelera, superando a 'Super Mario Galaxy'

Inicio / Escena / 'Toy Story 5' es la película más vista de México en 2026

"Toy Story 5" es ya la película más vista en México en lo que va de 2026.

De acuerdo con cifras de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine), la quinta entrega de los juguetes más famosos del cine alcanzó los 15.8 millones de boletos vendidos tras un mes en cartelera, con lo que superó por casi medio millón de asistentes a "Super Mario Galaxy".

Además de este logro, la nueva producción de Disney-Pixar ya ocupa el décimo lugar entre las películas más taquilleras de la historia en México y se acerca al live action de "Lilo & Stitch", que suma 17.3 millones de espectadores y ocupa la novena posición.

Tan solo el fin de semana pasado, la cinta vendió 677 mil boletos, por lo que mantiene posibilidades de escalar un lugar más en el ranking histórico durante las próximas semanas.

Entra al Top 5 de películas animadas más exitosas

Y como si no fuera suficiente, el éxito de "Toy Story 5" la ha convertido en la quinta película animada más exitosa en la historia de la taquilla mexicana.

El listado es encabezado por "Intensamente 2" con 25.3 millones de asistentes, seguida de "Toy Story 4" (24.8 millones), "Coco" (24.1 millones) y "Super Mario: La película" (22.7 millones).

Supera un estreno complicado y mantiene su crecimiento

La cinta enfrentó un arranque complicado al estrenarse el 17 de junio, en coincidencia con el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, aunque el interés del público terminó impulsando su desempeño en las semanas posteriores.

También marcó un cambio importante para la franquicia al ser la primera entrega sin John Lasseter en el guion. La dirección y el libreto quedaron a cargo de Andrew Stanton, uno de los creativos históricos de la saga.

'Minions & Monstruos' mantiene un paso más discreto

En contraste, otra de las apuestas animadas recientes, "Minions & Monstruos", ha registrado un desempeño más moderado en México, pues, a tres semanas de su estreno, acumula 3.1 millones de espectadores y mantiene una tendencia descendente, luego de sumar 439 mil asistentes durante la última semana.