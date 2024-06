Reciben por vez primera un premio Tony; los ovacionan de pie

¡Por fin! Tras una larga trayectoria en el mundo del entretenimiento, los actores

Daniel Radcliffe y Jeremy Strong obtuvieron, de manera individual, su primer premio Tony, por su destacada actuación en una obra de teatro.

Durante la ceremonia, realizada anoche en el David H. Koch Theater en el Lincoln Center de Nueva York, Radcliffe se llevó el reconocimiento al Mejor actor de reparto en un musical por su interpretación en "Merrily We Roll Along".

En su discurso, el actor británico se tomó un tiempo para referirse a Jonathan Groff y Lindsay Mendez, con quienes comparte escenario, y a esta última le dedicó un mensaje especial.

"Realmente no tengo que actuar en este espectáculo. Solo tengo que mirarte y sentir todo lo que quiero sentir. Gracias" dijo.

Para Radcliffe, representa un reconocimiento a su talento y a su evolución como actor de teatro, antes participó en Broadway en The Lifespan of a Fact, The Cripple of Inishmaan, How to Succeed in Business Without Really Trying y Equus.

Jeremy Strong también fue muy ovaciondo por recibir el premio por vez primera, gracias a su actuación en la obra política An Enemy of the People, de Henrik Ibsen, de 1882.

Su premio como Mejor actor principal en una obra se ubicará junto a su Emmy, su premio Screen Actors Guild y su Globo de Oro.

Durante la edición número 77 de la premiación que reconoce lo mejor del teatro de Estados Unidos, Stereophonic, la obra más nominada en la historia de los Tony con 13 nominaciones, obtuvo cinco premios, incluido el de mejor obra.

Suffs ganó el premio Tony al Mejor guion de un musical, mientras que Dede Ayite, en Jaja’s African Hair Braiding, ganó el premio al Mejor Diseño de Vestuario de una obra.

Linda Cho obtuvo el Tony al mejor Diseño de Vestuario para un Musical por El Gran Gatsby, y el premio a la Mejor Coreografía fue para Justin Peck por Illinoise.

