Regia Melissa Barrera estelariza miniserie

En Keep Breathing (Sigue respirando), la regia Melissa Barrera, da vida a la única sobreviviente de un accidente aéreo.

Desde su papel como Vanessa en la adaptación cinematográfica de In The Heights (En el barrio), Melissa Barrera no ha parado de trabajar. Tan sólo este año, apareció en Scream 5 y está filmando una secuela, y protagoniza las películas de próximo estreno Carmen, de Benjamin Millepied, y Bed Rest, de Lori Evans Taylor, esta última coproducida por ella.

Actualmente podemos ver a la regia en Keep Breathing (Sigue respirando), una miniserie de Netflix sobre la única sobreviviente de un accidente aéreo en medio de una jungla canadiense. “Siento que en realidad es un programa de supervivencia sobre cómo sobrevivir a tu mente, a tus inseguridades, tus traumas de la infancia. Se trata de supervivencia mental y sabía que iba a ser difícil, así que me preparé emocional y mentalmente”, compartió.

Barrera — junto con la cubana Ana de Armas — es una de las pocas actrices hispanas que han obtenido una amplia variedad de papeles, mucho más allá de los personajes que se les ha permitido interpretar a las latinas, mientras la discusión sobre la falta de representación continúa en los sets de Hollywood.

“Es muy fácil para la industria simplemente mantenernos en la esquina y en un carril lateral y sólo darnos ciertas oportunidades que han designado para nosotros”, dijo Barrera desde Montreal, donde filma Scream 6. “Si no luchamos para llegar a los carriles centrales, nos mantendrán todo el tiempo al margen”, aseguró.

“Yo ansío el tipo de representación donde mi identidad no es el centro y lo más importante es la historia que estamos contando. Sé que es necesario que se cuenten las historias de los latinos y quiero hacer eso. Pero también quiero contar simplemente historias”, finalizó.