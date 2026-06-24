Regresa ‘Avengers: Endgame’ a cines con nuevo nombre

Este cambio forma parte de una estrategia más amplia con la que Disney busca conectar la película con los próximos estrenos del universo Marvel.

El reestreno de Avengers: Endgame llegará con un cambio relevante en su presentación: la película de Marvel será relanzada bajo un nuevo título, como parte de la estrategia de Disney para reforzar su próxima etapa cinematográfica dentro del Universo Marvel.

De acuerdo con información difundida por medios especializados, el largometraje de 2019 regresará a cartelera con una versión extendida y una identidad renovada, en la que se integra el concepto “Infinity Vision”, una certificación de formato premium desarrollada por Disney para salas con mayor calidad de imagen y sonido.

El nuevo título del reestreno de ‘Avengers: Endgame’

El filme ya no volverá a proyectarse únicamente bajo su nombre original, sino que incorporará una denominación extendida que lo vincula con esta nueva etapa del estudio, quedando identificado como “Avengers: Endgame – Encore” en su relanzamiento.

Este cambio forma parte de una estrategia más amplia con la que Disney busca conectar la película con los próximos estrenos del universo Marvel, particularmente con Avengers: Doomsday, programada para finales de 2026.

Un reestreno con material adicional y conexión narrativa

La nueva versión de la cinta incluirá contenido adicional, como una introducción especial, escenas inéditas y un cierre extendido, elementos que no formaron parte del corte original estrenado en 2019.

Este material estaría diseñado para reforzar la transición narrativa entre las historias del Universo Cinematográfico de Marvel, funcionando como un puente directo hacia las próximas producciones de la saga.

Infinity Vision y la estrategia de salas premium

El relanzamiento también servirá como punto de arranque para “Infinity Vision”, un sistema de certificación que identifica salas con estándares de alta calidad en proyección, tamaño de pantalla y audio envolvente.

Con ello, Disney busca impulsar una experiencia cinematográfica diferenciada en un contexto de competencia con otros formatos premium del mercado, además de reforzar el interés por el regreso de una de las películas más exitosas en la historia del cine de superhéroes.