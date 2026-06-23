Randy Arozarena regresa con los Mariners tras superar su lesión

Arozarena permanecía fuera de actividad desde el pasado 13 de junio debido a una distensión en el tendón de la corva izquierda

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Los Seattle Mariners activaron al jardinero cubano-mexicano Randy Arozarena de la lista de lesionados la noche de este martes, previo al inicio de una serie de tres juegos ante los Piratas de Pittsburgh.

Arozarena permanecía fuera de actividad desde el pasado 13 de junio debido a una distensión en el tendón de la corva izquierda.

El jardinero ha tenido una sólida temporada ofensiva, al registrar un promedio de bateo de .291, porcentaje de embasado de .377 y slugging de .448, además de acumular siete cuadrangulares y 19 bases robadas en 71 encuentros disputados.

Seattle realiza ajuste en su roster

Como movimiento correspondiente, la organización envió al infielder y jardinero Connor Joe a la sucursal de Triple-A Tacoma.

Joe participó en 21 partidos con Seattle, dejando números de .179 de promedio de bateo, .289 de porcentaje de embasado y .308 de slugging, además de conectar un jonrón.