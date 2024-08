Regresan después de 15 años, Oasis anuncia una gira para 2025

Tuvieron que pasar 15 años para que las diferencias entre los hermanos Gallagher quedaran en el pasado, y con un anuncio en sus redes sociales y su pagina oficial, han comunicado el regreso de la mítica banda británica de los 90, con una gira alrededor del Reino Unido.

“This is it, this is happening”

Tickets on sale this Saturday 31st August (🇮🇪8AM IST / 🇬🇧9AM BST)

Dates:

Cardiff Principality Stadium - 4th/5th July

Manchester Heaton Park - 11th/12th/19th/20th July

London Wembley Stadium - 25th/26th July & 2nd/3rd August

Edinburgh Scottish Gas… pic.twitter.com/5hRQ3sJihb