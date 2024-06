Renuncia Martha Cristiana a dirección de Miss Universo México

La actriz y modelo Martha Cristiana renunció a la dirección nacional del certamen Miss Universo México a siete semanas de haber anunciado que estaría a cargo, al darse cuenta, según dijo, que no podría implementar los cambios que deseaba.

Romper con los antiguos estándares con los que se busca a la reina de belleza que representa a México en el certamen internacional y mayor inclusión entre las participantes eran parte de sus objetivos.

Sin embargo, cuando vio que su meta y sus ideas no eran válidas prefirió dejar el cargo, que asumió luego de que la regia Cynthia de la Vega fue destituida, al poco tiempo de ser anunciada como directora.

“Si íbamos a innovar, teníamos que hacer un casting nuevo. La señora Guadalupe (Lupita Jones) lleva 30 años trabajando en esto, yo no puedo reciclar su talento, ella ha hecho un proyecto muy importante preparando mujeres, pero yo no quería refritos, quiero mujeres que nadie conoce, con estética personal, no estandarizada por las redes sociales”, dijo.

Raúl Rocha, copropietario de Miss Universo México, apoyó sus ideas y posturas, dijo la ex reina de belleza, pero como él está a cargo de temas internacionales, no podía estar atento a lo que ocurre en México y fueron miembros de la junta directiva, cuyos nombres no reveló, quienes rechazaron sus propuestas.

