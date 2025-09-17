Revela Lupillo Rivera que padece problemas de oído

La revelación sobre la pérdida auditiva que enfrenta Lupillo Rivera ha generado inquietud entre sus seguidores y ha evidenciado los riesgos que pueden acompañar a una carrera en la música.

El cantante mexicano, de 53 años, compartió detalles sobre el deterioro de su oído, admitiendo que la situación ha comenzado a afectar tanto su vida cotidiana como su desempeño profesional.

Rivera explicó que la pérdida de audición se manifestó de manera más severa de lo que creía, pues ya ha perdido casi por completo la capacidad auditiva en uno de sus oídos, mientras que el otro tampoco responde al nivel necesario para cumplir con las exigencias de su trabajo.

“Creo que este momento es muy fuerte para mí porque me gusta mucho mi trabajo, me gusta mucho el escenario, la adrenalina”, dijo muy afectado.

El problema de salud salió a la luz tras su participación en el programa La Casa de los Famosos All-Stars, en Estados Unidos, donde su salida fue atribuida a una situación médica crítica.

En ese momento se desconocían detalles sobre el estado de salud del hermano de la fallecida Jenni Rivera.

“No escucho ya las alarmas en la mañana, no escucho cuando me despierta mi equipo para ir a trabajar, la puerta; en el escenario me baso en la vibración”, explicó.

El cantante detalló que, aunque ha iniciado un tratamiento con especialistas en otorrinolaringología, los efectos de la afección ya se reflejan en su capacidad para ofrecer conciertos extensos.

“El público paga por un boleto para ir a ver al artista y el artista debe estar al cien por ciento y yo no estoy al cien, estoy batallando mucho, trato de cantar dos horas quince, dos horas y media siempre y hasta la fecha lo he hecho, pero sí me canso mucho”, confesó el intérprete.

Hasta ahora, Lupillo Rivera no ha compartido un diagnóstico oficial, pero permanece bajo un estricto tratamiento médico con el objetivo de revertir los daños auditivos.