Revela Meghan Markle nuevas fotos de Lilibet por su cumpleaños

El quinto cumpleaños de la princesa Lilibet Diana volvió a colocar a la familia de los duques de Sussex en el centro de la atención pública. Meghan Markle compartió una serie de fotografías inéditas de su hija para celebrar la fecha, ofreciendo una rara mirada a la vida familiar que mantiene junto al príncipe Harry en California.

Aunque Meghan y Harry continúan protegiendo la privacidad de sus hijos, las imágenes permitieron apreciar detalles que llamaron la atención de los usuarios.

El parecido con el príncipe Harry llamó la atención

Uno de los aspectos más comentados fue el cabello rojizo de la princesa, un rasgo que muchos relacionaron de inmediato con su padre. Diversos usuarios señalaron el parecido físico entre Lilibet y el príncipe Harry, especialmente por el tono de su cabello y algunas características faciales visibles en las fotografías.

La publicación estuvo acompañada por un mensaje en el que Meghan expresó su cariño hacia su hija y celebró esta nueva etapa en su crecimiento.

Lilibet mantiene su lugar en la línea de sucesión

El cumpleaños también recordó la posición que ocupa Lilibet dentro de la monarquía británica. Aunque vive en EUA junto a sus padres y su hermano Archie, la menor forma parte de la línea de sucesión al trono y conserva oficialmente el título de princesa.

Las fotografías permitieron a millones de seguidores observar una faceta poco conocida de la familia Sussex, que desde su salida de la vida institucional de la realeza ha optado por mantener una mayor privacidad en torno a sus hijos.

Con esta publicación, Meghan Markle compartió un momento especial para la familia y permitió que seguidores de distintas partes del mundo se sumaran a la celebración del quinto cumpleaños de Lilibet Diana.

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