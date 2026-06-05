Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
el_horizonte_info7_mx_2026_06_05_T100933_482_023da335c6
Escena

Revela Meghan Markle nuevas fotos de Lilibet por su cumpleaños

Las fotografías permitieron a millones de seguidores observar una faceta poco conocida de la familia Sussex, que mantienen una vida alejada del ojo público.

  • 05
  • Junio
    2026

El quinto cumpleaños de la princesa Lilibet Diana volvió a colocar a la familia de los duques de Sussex en el centro de la atención pública. Meghan Markle compartió una serie de fotografías inéditas de su hija para celebrar la fecha, ofreciendo una rara mirada a la vida familiar que mantiene junto al príncipe Harry en California.

Aunque Meghan y Harry continúan protegiendo la privacidad de sus hijos, las imágenes permitieron apreciar detalles que llamaron la atención de los usuarios.

El parecido con el príncipe Harry llamó la atención

Uno de los aspectos más comentados fue el cabello rojizo de la princesa, un rasgo que muchos relacionaron de inmediato con su padre. Diversos usuarios señalaron el parecido físico entre Lilibet y el príncipe Harry, especialmente por el tono de su cabello y algunas características faciales visibles en las fotografías.

La publicación estuvo acompañada por un mensaje en el que Meghan expresó su cariño hacia su hija y celebró esta nueva etapa en su crecimiento.

Lilibet mantiene su lugar en la línea de sucesión

El cumpleaños también recordó la posición que ocupa Lilibet dentro de la monarquía británica. Aunque vive en EUA junto a sus padres y su hermano Archie, la menor forma parte de la línea de sucesión al trono y conserva oficialmente el título de princesa.

Las fotografías permitieron a millones de seguidores observar una faceta poco conocida de la familia Sussex, que desde su salida de la vida institucional de la realeza ha optado por mantener una mayor privacidad en torno a sus hijos.

Con esta publicación, Meghan Markle compartió un momento especial para la familia y permitió que seguidores de distintas partes del mundo se sumaran a la celebración del quinto cumpleaños de Lilibet Diana.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

madonna_confessions_ii_c9b6721e7f
¿Cuándo llega la nueva película de Madonna a YouTube?
el_horizonte_info7_mx_2026_06_05_T153519_369_55bbfafb9d
Realiza Fátima Bosch un acto de fe en Basílica de Costa Rica
tom_holland_dislexia_8c8acc7222
La razón por la que Tom Holland evita ir a un famoso programa
publicidad

Últimas Noticias

papa_leon_f2a21e358a
Papa León XIV inicia histórica visita de seis días a España
black_sea_2651641_1280_367e3346d9
Atacan barco pesquero turco en el Mar Negro; muere un marinero
Whats_App_Image_2026_06_05_at_10_15_27_PM_486d273cf9
Beca Rita Cetina ya beneficia a 9 millones de alumnos: Sheinbaum
publicidad

Más Vistas

nl_razer_c4b1fb06f6
Ponen orden al uso de vehículos todo terreno en Nuevo León
nl_aeropuerto_mty_remodelacion_jpg_b257f3a3df
Transformarán aeropuerto de Mty; 'Será el mejor de México': OMA
Whats_App_Image_2026_06_04_at_8_55_33_PM_ee568a1113
A ritmo de acordeón, Nuevo León enciende el ambiente mundialista
publicidad
×