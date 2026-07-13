Rihanna sorprende con inesperado regreso junto a Jay-Z

Antes de comenzar su presentación, Rihanna bromeó con el público al decir que estaba “oxidada” por el tiempo que llevaba sin presentarse en vivo

Después de varios años alejada de los escenarios, Rihanna sorprendió al público con un regreso inesperado durante el concierto de Jay-Z en el Yankee Stadium de Nueva York. La cantante apareció como invitada especial en la celebración por los 30 años de carrera del rapero, desatando la euforia de miles de asistentes.

Rihanna reaparece junto a Jay-Z en Nueva York

La artista interpretó junto a Jay-Z el exitoso tema “Run This Town” y posteriormente puso a cantar a todo el estadio con “B*tch Better Have My Money”. Su aparición fue uno de los momentos más ovacionados de la noche y rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

Antes de comenzar su presentación, Rihanna bromeó con el público al decir que estaba “oxidada” por el tiempo que llevaba sin presentarse en vivo. Sin embargo, bastaron unos minutos sobre el escenario para demostrar que sigue siendo una de las artistas más queridas e importantes de la industria musical.

La cantante no ofrecía un concierto desde hace varios años, salvo su recordada participación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de 2023. Desde entonces, había concentrado su atención en su familia, sus negocios y el desarrollo de nueva música.

El concierto de Jay-Z reunió a otras grandes figuras de la música como Beyoncé, Alicia Keys, Eminem, Usher y Pharrell Williams, convirtiéndose en una auténtica celebración del hip hop y del legado del rapero, quien fue una pieza clave en el inicio de la carrera de Rihanna.

Su aparición reaviva expectativas entre sus seguidores

Aunque la cantante no confirmó una nueva gira ni la fecha de lanzamiento de su próximo álbum, su inesperada aparición volvió a encender las esperanzas de millones de seguidores, quienes llevan años esperando su regreso definitivo a la música. Por ahora, Rihanna demostró que su estrella sigue brillando con la misma fuerza de siempre.