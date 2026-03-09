Podcast
Reporte Ciudadano
Disparan contra casa de Rihanna; la cantante estaba dentro

Una mujer abrió fuego contra la casa de Rihanna en Beverly Hills mientras la artista se encontraba dentro con su familia. La sospechosa fue detenida

  • 09
  • Marzo
    2026

La residencia de la cantante Rihanna en Beverly Hills, California, fue blanco de un tiroteo cuando una mujer abrió fuego contra la vivienda mientras la artista se encontraba en el interior junto a su familia.

El ataque ocurrió alrededor de las 13:15 horas, cuando la policía recibió un reporte de disparos en la zona conocida como Beverly Hills Post Office.

De acuerdo con reportes citados por un medio de comunicación de Estados Unidos, la cantante estaba dentro de la casa al momento del ataque.

La propiedad, donde vive con su pareja, el rapero A$AP Rocky, fue alcanzada por al menos una bala que penetró una de las paredes de la mansión.

Sospechosa disparó cerca de diez veces

El Departamento de Policía de Los Ángeles informó que la agresora, una mujer de aproximadamente 30 años, realizó varios disparos desde un Tesla blanco estacionado frente al portón de acceso.

Según el sargento Jonathan de Vera, portavoz policial, no se reportaron personas lesionadas pese a la gravedad del incidente.

Las autoridades indicaron que la sospechosa disparó alrededor de diez veces contra la propiedad. Los proyectiles impactaron la reja de entrada, parte de la vivienda y una casa rodante estacionada en el camino de acceso.

Al registrar el vehículo, los agentes encontraron un rifle de asalto y siete casquillos, confirmó el portavoz policial Armen Arias.

Detención tras persecución policial

Tras el ataque, la mujer huyó del lugar conduciendo hacia el sur por Coldwater Canyon Drive.

Un helicóptero policial logró ubicar el vehículo y guió a las patrullas hasta un estacionamiento en Sherman Oaks, donde finalmente fue detenida aproximadamente media hora después del tiroteo.

De acuerdo con la descripción transmitida por radio durante la persecución, la sospechosa vestía una blusa color crema y llevaba el cabello trenzado.

No es el primer incidente en propiedades de la artista

Aunque el ataque no dejó heridos, las autoridades investigan el motivo del tiroteo, que preliminarmente podría tratarse de un acto premeditado.

Cabe señalar que no es la primera vez que una vivienda de Rihanna enfrenta un incidente de seguridad.

En 2018, un hombre ingresó a su antigua residencia en Hollywood Hills y permaneció dentro cerca de 12 horas antes de ser arrestado.

Actualmente, la artista vive en la mansión atacada junto a A$AP Rocky y sus tres hijos: RZA, nacido en mayo de 2022; Riot, en agosto de 2023; y Rocki, quien nació hace poco más de cinco meses.

Hasta el momento, representantes de Rihanna no han emitido declaraciones públicas sobre lo ocurrido, mientras tanto la policía continúa reuniendo evidencias para esclarecer las razones detrás del ataque.


