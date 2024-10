Ringo Starr vuelve al country con su nuevo álbum ‘Look Up’

Ringo Starr, el legendario exbaterista de The Beatles, ha anunciado el lanzamiento de su nuevo álbum de música country titulado Look Up, que saldrá al mercado el 10 de enero de 2025.

Este proyecto fue producido y coescrito por T Bone Burnett, un reconocido productor y músico, y contará con 11 canciones originales grabadas en Nashville y Los Ángeles durante este año. La primera canción del álbum, "Time On My Hands", ya está disponible en plataformas de streaming.

De las 11 canciones del álbum, nueve fueron coescritas por Burnett, mientras que una fue compuesta por Billy Swan y otra, titulada "Thankful", fue escrita en colaboración entre Starr y Bruce Sugar, con la participación de Alison Krauss.

El álbum cuenta con la contribución de importantes talentos de la escena country actual, como Billy Strings, Larkin Poe, Lucius y Molly Tuttle.

El amor de Starr por el country ha sido evidente a lo largo de su carrera, desde sus días con The Beatles, cuando interpretó canciones como "Act Naturally" y "Don't Pass Me By".

Además, Starr ya había explorado este género con su álbum de 1970, Beaucoups of Blues. Este nuevo trabajo es su primer álbum de country en más de 50 años y el primero de larga duración desde 2019.

El proyecto comenzó tras un encuentro casual entre Starr y Burnett en 2022, donde Ringo le pidió a Burnett que escribiera una canción para un EP. Sin embargo, Burnett regresó con nueve canciones de estilo country, lo que llevó a Starr a grabar un álbum completo.

Starr expresó su entusiasmo por el proyecto, agradeciendo a Burnett y a los músicos que colaboraron en la producción. Burnett, por su parte, destacó la influencia de Starr en su carrera y en la música en general, calificando la colaboración como la realización de un sueño.

