Fallece a los 65 años John Sykes, guitarrista de Whitesnake

El mundo del rock está de luto tras la muerte de John Sykes, legendario guitarrista británico, quien falleció a los 65 años debido a complicaciones derivadas de un cáncer.

La noticia fue confirmada a través de un comunicado publicado este martes en su página web oficial, donde se destacó su talento musical y su carisma personal.

"Con gran pesar, compartimos que John Sykes ha fallecido después de una dura batalla contra el cáncer", señala el comunicado. Además, se describió al músico como "un hombre atento, amable y carismático cuya presencia iluminaba el ambiente".

Sykes inició su carrera en 1980 con Tygers of Pan Tang, una banda de heavy metal con la que grabó dos álbumes. En 1982, se unió a Thin Lizzy, donde contribuyó a consolidar el sonido característico de la banda.

Tras su salida en 1984, se integró a Whitesnake, grupo con el que alcanzó gran éxito gracias al álbum homónimo de 1987, que incluye clásicos como Still of the Night y Is This Love.

Posteriormente, Sykes fundó Blue Murder, un proyecto en el que dejó patente su habilidad como guitarrista, vocalista y compositor. Su último trabajo musical, Dawning of a Brand New Day, lanzado en 2021, marcó su regreso tras más de dos décadas de ausencia en la escena musical.

El comunicado oficial también destacó la conexión especial de Sykes con sus fans. En sus últimos días, expresó "un sincero amor y gratitud hacia sus seguidores, quienes lo apoyaron durante todos estos años".

Fans y colegas han comenzado a rendir homenaje al guitarrista, recordando su contribución al rock y su influencia en generaciones de músicos. Su paso por bandas icónicas y su capacidad para crear melodías memorables lo consolidaron como una figura imprescindible en la historia del rock.

