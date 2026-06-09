Ronaldinho lanza su primer disco junto a Pitbull y Sean Paul

Ronaldinho Gaúcho estrenó su primer álbum musical, un proyecto que reúne a más de una veintena de estrellas de la música de diferentes países, como Pitbull, Sean Paul y Juan Magán.

El campeón del mundo en 2002 y leyenda del Barcelona se muestra con una nueva faceta ante los aficionados del fútbol, como un anhelo que lo ha acompañado durante toda su carrera.

"Este álbum reúne a un equipo de estrellas globales y, para mí, es un sueño hecho realidad, porque la música siempre ha sido parte de mi vida".

A través de redes sociales, el astro brasileño confesó que su trabajo discográfico se encuentra disponible en plataformas.

"¡CAMISA 10 ya está disponible en todas las plataformas! Estoy muy contento de lanzar el primer proyecto musical global de Tu Música y de compartir este momento con tantos artistas con talento. Gracias a todos los que han formado parte de este viaje. ¡Dadle a «Me gusta», compartidlo y subid el volumen!"

El disco reúne 60 temas en los que se dan cita intérpretes procedentes de 18 países que tejen una red que conecta desde el dancehall jamaicano y el afrobeats africano hasta el pop urbano, el trap y el reggaetón latino.

¿Qué artistas colaboraron con Ronaldinho en 'Camisa 10'?

Algunos de los artistas que colaboraron con el brasileño son los siguientes:

Pitbull

Luis R. Conriquez

Juan Magán

DJ Kiko Rivera

Sean PauBanx & Ranx

Tony Aguirre

Justin Quiles

Lenny Tavárez

Dalex

Ke Personajes

L-Gante

Entre las canciones se encuentran representantes de países como Corea del Sur, Cuba, Francia, Nigeria, Turquía y Venezuela.

Al referirse al intérprete de "No Lie", Ronaldinho confesó que ha sido su fan desde hace mucho tiempo.

"Soy fan de Sean Paul desde hace mucho tiempo. Le puso banda sonora a tantas fiestas con éxitos que nunca olvidaremos y fue un privilegio estar a su lado", expresó Ronaldinho.

El lanzamiento marca también el debut de Tu Música como sello discográfico internacional. La firma e idea original detrás de este proyecto ha sido desarrollada por los productores Allan Jesus y Roni Maltz Bin, junto a Roberto de Assis, hermano y mánager de Ronaldinho.

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