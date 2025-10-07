Rush anuncia gira para 2026 y tendrá un show en Ciudad de México

La gira de verano 2026 marcará el regreso de Rush a los escenarios después de más de una década, tras el fallecimiento de Neil Peart en enero del 2020.

Con la participación de la baterista alemana Anika Nilles, Geddy Lee y Alex Lifeson confirmaron el tour Fifty Something, durante un evento exclusivo en el Rock & Roll Hall of Fame de Cleveland.

El itinerario inicial contempla 12 conciertos en 7 ciudades de Norteamérica, dando inicio con dos noches en el Kia Forum de Los Ángeles, el recinto donde Rush ofreció su último show en 2015, el 7 y 9 de junio, seguido por una fecha en Ciudad de México y dos presentaciones en ciudades como Fort Worth, Chicago, Nueva York y Toronto, finalizando con un único concierto en Cleveland el 17 de septiembre.

En el evento, la noticia tomó por sorpresa a los asistentes, ya que la conversación inicialmente giraba en torno a anécdotas y la historia de la banda.

Durante una ronda de preguntas, Lee respondió sobre la posibilidad del regreso: “Creo que deberíamos salir de gira el próximo año”, desatando una ovación al confirmarse la seriedad del anuncio.

El tour, diseñado como una celebración de la música de Rush, su legado y la vida del baterista y letrista Neil Peart, cuenta con el consentimiento y apoyo explícito de la viuda y la hija de Peart, Carrie Nuttall-Peart y Olivia, quienes expresaron en un comunicado de prensa.

“Nos alegra apoyar la gira Fifty Something, celebrando a una banda cuya música ha inspirado a generaciones y honrando el extraordinario legado de Neil. Este nuevo capítulo promete ser realmente inolvidable”.

Lee resumió el espíritu de la gira en un comunicado oficial.

“Ha pasado más de una década desde que Alex y yo interpretamos la música de Rush junto a nuestro amigo Neil. Tras mucha reflexión, hemos decidido que extrañamos esto y es el momento de celebrar más de 50 años de música de Rush.

En 2026, Lerxst—mi mejor amigo, también conocido como Alex Lifeson—y yo vamos a salir de gira para rendir tributo a nuestro pasado y a Neil tocando una amplia selección de canciones en algunas ciudades. No es tarea fácil, porque como todos saben, Neil era irreemplazable”.

