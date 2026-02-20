Big Time Rush conquista Monterrey con lleno total

Big Time Rush sigue vigente

Pues este jueves la boyband estadounidense regresó a Monterrey como parte de su gira “In Real Life Worldwide” y qué más para demostrar dicha vigencia que un lleno total.

Además del cuarteto conformado por Kendall Schmidt, Logan Henderson, Carlos PenaVega y James Maslow, también estuvieron unos viejos conocidos para los fans de la banda, pues Katelyn Tarver y Stephen Kramer Glickman, quienes eran personajes principales en la serie de Nickelodeon, fueron parte del show como parte de esta gira.

Y qué mejor manera de hacer su regreso a la ciudad que abriendo la ventana de la nostalgia de sus fans regios que con uno de sus temas más populares, "Windows Down", el cual encendió al público desde el comienzo.

Tras esto, el show de BTR continuó, subiendo el nivel de emoción de sus seguidores con cada canción, y, como es costumbre, cada uno de los integrantes tuvo su momento con su público de Monterrey.

El primero en lucirse fue Kendal, quien interpretó "Covergirl", seguido de Carlos y Logan, quienes cantaron "You're Not Alone" y "All Over Again", respectivamente. Y en el final, estuvo la identidad secreta del personaje "Bandana Man", James, quien cautivó a sus seguidores con "We are".

El show transcurrió con normalidad hasta la aparición de Katelyn Tarver y Stephen Kramer Glickman, quienes tuvieron su momento al hacerse presentes en el escenario y convivir con los fans más acérrimos de la banda, quienes los recordaron con cariño por su participación en la serie de la boyband.

Y como todo gran show, el espectáculo terminó con lo mejor de lo mejor, pues su canción más escuchada en plataformas de streaming, "Boyfriend", fue la antesala del final de una noche llena de energía, nostalgia y hits musicales.

La noche terminó con la interpretación de uno de sus últimos proyectos, "I Want You Here All The Time", lanzada en 2025.

Así, la banda concluyó su paso por Monterrey y pone rumbo a Ciudad de México, que será el escenario de su tercera y última fecha en el país.

Comentarios