Sam Neill enfrentó un sistema inmune debilitado tras el cáncer

La periodista Laura Tingle aseguró que el actor pasó sus últimas semanas con problemas de salud derivados del tratamiento contra el cáncer

El actor Sam Neill, reconocido por su participación en la saga Jurassic Park, enfrentó un importante deterioro en su estado de salud durante las semanas previas a su fallecimiento, de acuerdo con declaraciones de la periodista australiana Laura Tingle, quien fue su pareja entre 2018 y 2021.

Neill murió a los 78 años. Su familia informó que su fallecimiento fue repentino e inesperado y señaló que el actor se encontraba libre del cáncer de sangre que había combatido desde 2022.

Tratamientos afectaron su sistema inmunológico

Durante una entrevista en el programa de radio Sydney Mornings, Laura Tingle explicó que el actor recibió durante varios años tratamientos intensivos, entre ellos quimioterapia e inmunoterapia, para combatir distintas formas de cáncer.

Según la periodista, aunque logró superar la enfermedad, los tratamientos debilitaron considerablemente su sistema inmunológico, situación que afectó su recuperación durante las últimas semanas de vida.

"Había estado luchando contra diversas formas de cáncer durante al menos los últimos cinco años de forma intensiva. Eso pasa factura al cuerpo de cualquiera", señaló Tingle, quien agregó que Neill había permanecido enfermo durante las dos semanas previas a su muerte.

También habría padecido neumonía

La actriz neozelandesa Rima Te Wiata, quien compartió créditos con Neill en la película Hunt for the Wilderpeople, comentó que el actor contrajo neumonía antes de fallecer.

Hasta el momento, la familia no ha precisado oficialmente la causa de la muerte, aunque agradeció públicamente la atención recibida por parte del personal del Hospital Privado St. Vincent y solicitó respeto a su privacidad mientras atraviesan el duelo.

Tras conocerse la noticia, compañeros y colegas del actor expresaron mensajes de despedida. El director Steven Spielberg destacó la calidad humana y profesional de Neill, además de recordar el vínculo que compartieron durante las películas de Jurassic Park.

Por su parte, Laura Dern, quien interpretó a Ellie Sattler junto al personaje del Dr. Alan Grant, recordó al actor como un amigo de toda la vida y resaltó su lealtad, generosidad y sentido del humor, asegurando que siempre ocupará un lugar especial entre quienes trabajaron con él.