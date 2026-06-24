Santos Bravos abrirá concierto de Enrique Iglesias en Monterrey

La boy band de HYBE Latin America se presentará el próximo domingo 28 de junio en el FIFA Fan Festival; el acceso general será gratuito

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La boy band internacional Santos Bravos se presentará oficialmente en el FIFA Fan Festival Monterrey el próximo domingo 28 de junio.

El quinteto de pop latino, formado bajo el sello de HYBE Latin America, fue confirmado como el invitado especial para abrir el concierto del cantante español Enrique Iglesias.

El anuncio fue compartido de manera oficial por el Gobernador del Estado, Samuel García, así como por el comité organizador de la sede mundialista a través de sus plataformas digitales.

El concierto tendrá lugar en el Escenario Estadio montado dentro del Parque Fundidora.

Al tratarse de un evento masivo integrado a las festividades del Mundial, el acceso a la zona general será completamente gratuito para todo el público y no requerirá de un registro previo ni boleto.

Sin embargo, debido a que el espacio opera bajo un concepto de cupo limitado, las autoridades locales han recomendado a los asistentes llegar con anticipación para asegurar su ingreso conforme al orden de llegada.

Para quienes prefieran una experiencia preferente, los organizadores habilitaron una sección con un costo, para la cual hay que comprar previamente un boleto.

El quinteto integrado por Drew, Kauê, Alejandro, Gabi y Kenneth, consolidará con este espectáculo una destacada racha en territorio nacional.

Santos Bravos es la primera boy band de pop latino formada por la gigante surcoreana HYBE Latin America. Nació a finales de 2025 tras ganar el reality show Santos Bravos: La Serie.

La agrupación tiene un integrante de México, Brasil, Estados Unidos, Perú y Puerto Ricon y su estilo combina la meticulosa escuela de entrenamiento y producción del K-pop con los ritmos, la esencia y la cultura de la música latina.