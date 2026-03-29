Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
dfee5a0b_0ac0_47fb_8c2e_816cdf483ff7_9e124babc1
Nuevo León

Fieles asisten a la catedral de Monterrey por Domingo de Ramos

El Domingo de Ramos es considerado una de las fechas más representativas para la comunidad católica, al dar paso a los días santos que culminan con la Pascua

  • 29
  • Marzo
    2026

Cientos de fieles acudieron este domingo a la Catedral de Monterrey para participar en las celebraciones del Domingo de Ramos, fecha que marca el inicio de la Semana Santa en la tradición católica.

Desde temprana hora, familias y grupos de creyentes se congregaron en el primer cuadro de la ciudad para asistir a las distintas misas programadas a lo largo del día.

Tradición y significado de la celebración

Algunos portaban palmas, las cuales fueron bendecidas durante las ceremonias religiosas, como parte de la conmemoración de la entrada de Jesús a Jerusalén.

El Arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera, encabezó la primera misa del Domingo de Ramos de las 8:00 horas.

“Damos inicio a la Semana Santa, recordamos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, pero también nos disponemos a acompañarlo en el camino de la cruz.

“Esta semana no es un recuerdo lejano, es una invitación a reconocer a Cristo en nuestra propia vida, en nuestras alegrías y luchas; el Domingo de Ramos nos confronta con una realidad muy humana, podemos pasar fácilmente del entusiasmo al olvido, de la alabanza a la indiferencia, por eso los signos de este día no deben quedarse en un gesto externo, sino convertirse en un compromiso interior, abramos el corazón”, dijo Cabrera en su mensaje dominical.

dfe50203-e4f3-422c-a1fb-021467d4ecfc.jpg

Movilización en el centro de Monterrey

El Domingo de Ramos es considerado una de las fechas más representativas para la comunidad católica, al dar paso a los días santos que culminan con la Pascua.

La afluencia de asistentes generó movimiento en las inmediaciones del centro de Monterrey, donde también se observaron comerciantes ofreciendo artículos religiosos relacionados con la temporada.

Autoridades del municipio de Monterrey mantuvieron presencia en la zona para facilitar la movilidad y resguardar la seguridad de los visitantes, además de que frente a la Catedral se instalaron diferentes comercios para todos aquellos que quisieran pasear por la Macroplaza.

dfee5a0b-0ac0-47fb-8c2e-816cdf483ff7.jpg


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

monorriel_movilidad_20aaac094e
Fortalece Nuevo León movilidad con monorriel de alta seguridad
INFO_7_UNA_FOTO_7_8b5f16b3e6
Proponen vigilar casos de violencia contra adultos mayores en NL
costco_mas_grande_america_latina_686172e993
En el Costco más grande de LatAm puedes encontrar concreto Cemex
publicidad

Últimas Noticias

monorriel_movilidad_20aaac094e
Fortalece Nuevo León movilidad con monorriel de alta seguridad
INFO_7_UNA_FOTO_7_8b5f16b3e6
Proponen vigilar casos de violencia contra adultos mayores en NL
busca_autonomia_farmaceutica_revision_tmec_1aa7f827a3
México busca autonomía en farmacéutica ante revisión del T-MEC
publicidad

Más Vistas

detienen_menor_homicidio_hombre_san_pedro_fb62907130
Detienen a menor por muerte de hombre durante fiesta en San Pedro
fiscal_estatal_deslinda_mariana_rodriguez_caso_tia_paty_fe14d63638
Deslinda fiscal a Mariana Rodríguez y De Nigris de caso Tía Paty
EH_DOS_FOTOS_8_ceee261a93
¿Luis Miguel en Santiago, NL o imágenes creadas con IA?
publicidad
×