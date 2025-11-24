Cerrar X
Scarlett Johansson liderará nueva versión de El Exorcista

Scarlett Johansson será la protagonista de la nueva versión de El Exorcista, producida por Universal y Blumhouse-Atomic Monster

Scarlett Johansson será la protagonista de la nueva versión de El Exorcista, producida por Universal y Blumhouse-Atomic Monster y dirigida por el cineasta Mike Flanagan, quien también escribe y produce esta reinterpretación descrita como una “visión radical” del clásico de terror de 1973.

Flanagan, reconocido por Doctor Sueño, The Haunting of Hill House y Midnight Mass, elogió el talento de Johansson y celebró su incorporación al proyecto.

“Scarlett es una actriz brillante cuyas actuaciones siempre se sienten realistas y sólidas… no podría estar más feliz de tenerla en esta película”, expresó.

La cinta se desarrollará dentro del mismo universo que el filme original de William Friedkin, que recaudó 441 millones de dólares en su estreno y obtuvo 10 nominaciones al Óscar, pero no será una secuela de El Exorcista: Creyente (2023), cuyo desempeño en taquilla no alcanzó las expectativas del estudio pese a haber recaudado 136 millones de dólares.

Universal adquirió en 2021 los derechos para una nueva trilogía por 400 millones de dólares, aunque esta nueva película avanzará con una historia independiente y totalmente nueva. Hasta ahora no se han revelado detalles sobre la trama ni el resto del elenco, pero sí se confirmó que el rodaje tendrá lugar en Nueva York.

Johansson llega al proyecto tras revitalizar otra franquicia del estudio con Jurassic World Rebirth, que alcanzó 868 millones de dólares a nivel global.

La actriz, nominada al Óscar por Historia de un matrimonio y Jojo Rabbit, debutó este año como directora con la comedia dramática Eleanor the Great.

El equipo de producción incluye a Flanagan y su sello Red Room Pictures, junto con Blumhouse-Atomic Monster y Morgan Creek Entertainment. Jason Blum, Ryan Turek y David Robinson se desempeñan como productores, mientras que Alexandra Magistro funge como productora ejecutiva.

Flanagan adelantó que esta entrega busca “honrar lo anterior sin apoyarse en la nostalgia” y que será la película más aterradora de su carrera. Originalmente planeada para estrenarse en marzo de 2026, la cinta retrasó su producción por compromisos del director, quien ya se prepara para iniciar el rodaje.


