Scarlett Johansson protagoniza la apertura en Nueva York

El nuevo filme de James Gray, con Adam Driver, Scarlett Johansson y Miles Teller, inaugurará el Festival de Cine de Nueva York el 25 de septiembre

El drama policíaco Paper Tiger, dirigido por James Gray y protagonizado por Adam Driver, Scarlett Johansson y Miles Teller, será la película encargada de inaugurar la 64 edición del Festival de Cine de Nueva York. La producción tendrá su estreno en Norteamérica el próximo 25 de septiembre durante la ceremonia de apertura del certamen.

Con esta producción, James Gray vuelve a formar parte de la programación principal del festival, donde anteriormente presentó The Immigrant (2013), The Lost City of Z (2016), que clausuró el evento, y Armageddon Time (2022).

Paper Tiger se suma así a la lista de cintas elegidas para abrir el festival en años recientes, entre las que figuran Nickel Boys, The Irishman y The Favourite.

Una historia ambientada en 1986

La película sigue a los hermanos Irwin y Gary Pearl, interpretados por Miles Teller y Adam Driver, respectivamente.

La trama se desarrolla en 1986, cuando Irwin se involucra con la mafia rusa tras intentar enriquecerse rápidamente mediante un proyecto para limpiar el Canal Gowanus. Gary, un expolicía, se convierte en la única persona capaz de ayudarlo a salir del conflicto.

Antes de llegar a Nueva York, Paper Tiger fue presentada en el Festival de Cine de Cannes de este año, donde recibió una ovación de siete minutos. La película marca el regreso de James Gray a la dirección tras Armageddon Time, estrenada en 2022.

Director y elenco asistirán al festival

El director artístico del Festival de Cine de Nueva York, Dennis Lim, destacó que James Gray ha sido una figura constante dentro del certamen y calificó Paper Tiger como el mayor logro de su carrera.

Por su parte, Gray expresó su agradecimiento por regresar al festival con una película que describió como profundamente personal y vinculada a la ciudad de Nueva York, al inspirarse en recuerdos de su infancia y experiencias familiares.

El realizador confirmó que estará presente durante la inauguración acompañado por integrantes del elenco y del equipo de producción.

El Festival de Cine de Nueva York anunciará nuevas películas para su programación en las próximas semanas, mientras que la venta general de entradas comenzará el 15 de septiembre.