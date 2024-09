Se agrava conflicto entre Rupert Murdoch y cuatro de sus hijos

Un tribunal del estado de Nevada ya inició la revisión del conflicto de sucesión entre el poderoso magnate de los medios de comunicación Rupert Murdoch y cuatro de sus hijos.

En el centro de la batalla está la posible modificación de los estatutos de la fundación familiar para, después de su muerte, ceder el control de su imperio, integrado por News Corporation, que cuenta con medios como Wall Street Journal, New York Post en Estados Unidos, The Sun en Reino Unido, The Australian y Fox Corporation (Fox News), a su hijo mayor Lachlan.

En un escenario digno de la serie Succession, en parte inspirada en la historia de la familia, tres hijos de Rupert Murdoch están en contra de este proyecto, ya que la fundación contemplaba inicialmente similares derechos de voto para los cuatro descendientes.

El asunto tendrá consecuencias importantes para el futuro del imperio Murdoch, que es acusado de incentivar el populismo a través de sus medios de comunicación en los países anglosajones.

Lachlan Murdoch es considerado un defensor de la línea populista y conservadora de su padre, quien en el otoño boreal de 2023 le nombró director de News Corp y Fox Corporation. Sus tres hermanos serían más moderados.

Comentarios