Seth Rogen revela por qué Anne Hathaway dejó 'Knocked Up'

El actor Seth Rogen recordó que Anne Hathaway abandonó el elenco de la comedia Knocked Up antes del inicio del rodaje, debido a que no se sentía cómoda

El actor Seth Rogen recordó que Anne Hathaway abandonó el elenco de la comedia Knocked Up antes del inicio del rodaje, debido a que no se sentía cómoda con una escena explícita del parto incluida en la película.

Durante su participación en The A24 Podcast, en una conversación con Olivia Wilde, Rogen habló sobre el proceso de casting de la cinta dirigida por Judd Apatow y estrenada en 2007. Wilde, quien audicionó para el papel principal femenino, mencionó los rumores sobre la salida de Hathaway y preguntó si estaban relacionados con la escena del nacimiento.

La escena del parto habría motivado su salida

Rogen respondió que, según la información que recibió en ese momento, Hathaway no quería que la coronación del bebé fuera mostrada de forma explícita en pantalla, aunque aclaró que no se trataba de un parto real.

El actor añadió que también era posible que, tras comenzar los ensayos, la actriz simplemente sintiera que el proyecto no era el adecuado para ella. Aun así, señaló que siempre tomó como válida la explicación relacionada con la escena del parto.

Rogen comentó que Hathaway tuvo el presentimiento de que la película no era para ella y consideró que, con el paso del tiempo, sus decisiones profesionales demostraron haber sido acertadas.

Katherine Heigl asumió el papel principal

Tras la salida de Hathaway, Katherine Heigl fue elegida para protagonizar la película junto a Seth Rogen. El actor destacó el trabajo de su compañera y aseguró que fue una excelente elección para el proyecto.

Hasta el momento, Variety informó que buscó una reacción por parte de los representantes de Anne Hathaway, aunque no se habían dado a conocer comentarios sobre las declaraciones de Rogen.

Knocked Up, conocida en algunos mercados como Ligeramente embarazada, llegó a los cines en el verano de 2007 y se convirtió en un éxito tanto de crítica como de taquilla.

La producción recaudó 219 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto de 25 millones de dólares, consolidándose como uno de los mayores éxitos de Judd Apatow y Universal Pictures. Posteriormente, en 2012, se estrenó la secuela indirecta This Is 40.