Catherine O’Hara gana premio póstumo SAG con 'The Studio'

Un mes después de su fallecimiento, la legendaria actriz Catherine O'Hara fue reconocida póstumamente en los Premios del Sindicato de Actores 2026, donde ganó como Mejor Actriz en una Serie de Comedia por su trabajo en The Studio.

La ceremonia, celebrada el 1 de marzo en Los Ángeles, se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la noche cuando el nombre de la intérprete fue anunciado y el público respondió con una prolongada ovación de pie.

Un homenaje lleno de emoción

El premio fue recibido por Seth Rogen, cocreador y coprotagonista de la serie, quien subió al escenario visiblemente conmovido. Durante su discurso, recordó a O’Hara como una artista apasionada, generosa y perfeccionista.

Rogen destacó que la actriz siempre llegaba a cada escena con la intención de “arrasar” y subrayó que su legado demuestra que es posible ser “un genio y ser amable” al mismo tiempo.

Una pérdida reciente

O’Hara falleció el 30 de enero de 2026 a los 71 años, tras sufrir una embolia pulmonar asociada a un cáncer rectal, apenas un mes antes de la premiación.

Su interpretación de la ejecutiva Patty Leigh en The Studio fue ampliamente elogiada por la crítica y el público, consolidándose como uno de los últimos grandes trabajos de su carrera.

La serie de Apple TV+ fue una de las grandes triunfadoras en televisión durante la gala. Además del reconocimiento individual para O’Hara, la producción obtuvo el premio a Mejor Ensamble en Serie de Comedia, mientras que Rogen también fue galardonado como Mejor Actor en Serie de Comedia.

El premio póstumo volvió a poner en relieve la huella de O’Hara en la comedia, construida a lo largo de décadas con títulos icónicos como Schitt's Creek, Home Alone y Beetlejuice.

La ovación en Los Ángeles dejó claro que, incluso tras su partida, la actriz sigue provocando lo mismo que en vida: admiración, risas y un profundo cariño del público.

