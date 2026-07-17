La cantante colombiana presentó la versión en español del tema oficial del Mundial 2026, a dos días de la final entre Argentina y España

Inicio / Escena / Shakira comparte la versión en español de 'Dai Dai'

La cantante colombiana Shakira presentó este viernes la versión en español de "Dai Dai", la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que interpreta junto al artista nigeriano Burna Boy.

El tema fue estrenado originalmente en inglés antes del inicio del torneo y ahora cuenta con una adaptación al español, publicada a través de las redes sociales de la artista cuando restan dos días para la final del campeonato.

Junto a un video en el que interpreta la nueva versión, Shakira compartió parte de la letra de la canción con el mensaje: "En el 11 contra 11 cada cual en su papel, aquí no se juega nadie cuando se deja la piel".

La publicación rápidamente llamó la atención de sus seguidores, quienes celebraron la llegada de la versión en español del tema oficial del Mundial.

Regresará para la ceremonia de clausura

La cantante ya había interpretado "Dai Dai" durante la ceremonia inaugural del Mundial, realizada el pasado 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

Ahora, Shakira volverá a presentarse este domingo en la ceremonia de clausura que se llevará a cabo en el estadio MetLife, en East Rutherford, Nueva Jersey, donde interpretará nuevamente la canción antes de la final entre Argentina y España.

Con este lanzamiento, la artista colombiana suma una nueva participación en la historia musical de las Copas del Mundo, luego de que en 2010 interpretara "Waka Waka (This Time for Africa)", el himno oficial del Mundial de Sudáfrica.

Aquel tema se convirtió en una de las canciones más representativas en la historia del torneo, consolidando la presencia de Shakira en los eventos futbolísticos de mayor relevancia a nivel internacional.