Shakira afina detalles para la inauguración del Mundial FIFA™

A menos de un día del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la cantante colombiana Shakira confirmó que está lista para protagonizar uno de los momentos más esperados del torneo: la ceremonia inaugural que se llevará a cabo este jueves en el Estadio Ciudad de México.

A través de sus redes sociales, la artista compartió imágenes y videos de los ensayos finales junto a su equipo de bailarines, mostrando parte de la preparación para el espectáculo que abrirá oficialmente la máxima fiesta del futbol.

“Ha sido una semana de ensayo sin parar para nosotros, estamos listos. No puedo esperar a veros a todos mañana en la ceremonia de apertura”, escribió la intérprete.

La publicación estuvo acompañada por fotografías en las que se observa a la colombiana vestida de negro, con lentes oscuros y rodeada de parte del elenco que participará en la presentación.

Además, compartió un video donde aparecen fragmentos de los ensayos y su llegada al estadio que albergará la inauguración del torneo, un evento que reunirá a miles de aficionados en las tribunas y a millones de espectadores alrededor del mundo.

Cabe señalar que la actuación de Shakira será uno de los números centrales de la ceremonia previa al partido inaugural entre México y Sudáfrica.

Un dueto internacional para abrir la fiesta

La cantante estará acompañada por el artista nigeriano Burna Boy, con quien interpretará “Dai Dai”, una de las canciones oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Además, la colombiana es una de las artistas más identificadas con el torneo gracias al éxito mundial de “Waka Waka (This Time for Africa)”, tema oficial de Sudáfrica 2010, y posteriormente con “La La La”, canción que acompañó el Mundial de Brasil 2014.

La ceremonia inaugural contará también con la participación de destacados artistas nacionales e internacionales. Entre los nombres confirmados figuran Alejandro Fernández, Belinda, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná, Danny Ocean y Tyla.

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