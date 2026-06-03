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Escena

Shia LaBeouf se declara culpable por agresión en Nueva Orleans

Tras ser acusado en febrero, un juez ordenó que LaBeouf regresara a un programa de rehabilitación por consumo de drogas y alcohol

  • 03
  • Junio
    2026

El actor Shia LaBeouf se declaró culpable de tres cargos de agresión simple por su participación en un altercado ocurrido durante las celebraciones de Mardi Gras en Nueva Orleans, donde fue acusado de golpear a varias personas afuera de un bar.

La admisión de culpabilidad pone fin a un proceso judicial derivado de los hechos registrados el pasado 17 de febrero, cuando el actor fue detenido tras protagonizar una pelea que quedó captada en video y que volvió a colocar bajo los reflectores los problemas legales que han acompañado su carrera durante los últimos años.

Hasta el momento, los registros judiciales disponibles no detallan la sentencia definitiva ni las condiciones que deberá cumplir el actor tras aceptar los cargos.

De acuerdo con la investigación, el incidente ocurrió en las inmediaciones de un bar de Nueva Orleans durante una de las jornadas más concurridas de las festividades de Mardi Gras.

Las imágenes incorporadas al expediente muestran a LaBeouf sin camiseta mientras empuja a una persona al suelo y golpea a otra en el rostro. Las autoridades señalaron que uno de los afectados sufrió una lesión que pudo haber provocado una dislocación nasal.

Entre las víctimas identificadas se encuentra el artista local Jeffrey Klein, conocido públicamente como Jeffrey Damnit, quien aseguró haber recibido varios golpes y empujones durante el altercado.

"Me golpeó, conectó unos cuantos puñetazos, me empujó unas cuantas veces", relató Klein tras los hechos.

Testigos aseguran que intentaron detenerlo

Según los testimonios recabados por las autoridades, varias personas intentaron controlar la situación luego de que el actor comenzara a comportarse de forma agresiva.

Klein afirmó que LaBeouf había protagonizado incidentes previos esa misma noche, incluyendo amenazas verbales y presuntos insultos homófobos. De acuerdo con su versión, varias personas lograron sujetarlo y trataron de alejarlo del lugar, pero el actor continuó mostrando una actitud confrontativa.

Los investigadores concluyeron que el altercado derivó en la agresión física de al menos tres personas, motivo por el cual se presentaron los cargos que finalmente fueron aceptados por el actor.

El caso revive antecedentes judiciales del actor

Tras ser acusado en febrero, un juez ordenó que LaBeouf regresara a un programa de rehabilitación por consumo de drogas y alcohol, además de someterse a seguimiento relacionado con su conducta.

El caso se suma a una serie de problemas legales que han marcado la trayectoria del intérprete durante la última década. En 2017 fue arrestado en Nueva York durante una protesta transmitida en vivo y ese mismo año enfrentó cargos por ebriedad pública, alteración del orden y obstrucción mientras trabajaba en Georgia.

Posteriormente, en 2020 fue acusado de agresión menor y hurto menor en Los Ángeles, además de enfrentar una demanda civil presentada por la cantante y actriz británica FKA Twigs, quien lo acusó de abuso físico y emocional durante su relación. Ese proceso concluyó mediante un acuerdo alcanzado en julio.

LaBeouf alcanzó notoriedad desde temprana edad gracias a su participación en producciones televisivas y posteriormente consolidó una carrera en Hollywood con papeles protagónicos en franquicias de gran éxito comercial.

Entre sus trabajos más reconocidos se encuentran las películas "Transformers" y "Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull", producciones que lo convirtieron en una de las figuras jóvenes más populares de la industria durante la década de 2000.

Sin embargo, sus constantes problemas legales y personales han generado controversia de manera recurrente, situación que volvió a quedar evidenciada con el caso ocurrido en Nueva Orleans y que ahora concluye con una declaración formal de culpabilidad ante la justicia.


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