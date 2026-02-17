Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
130402141917_entt1_shia_labeouf_8eaaff23bc
Escena

El actor Shia LaBeouf es arrestado y acusado de agresión simple

El actor Shia LaBeouf fue arrestado la madrugada del martes 17 de febrero de 2026 en Nueva Orleans, durante las celebraciones de Mardi Gras

  • 17
  • Febrero
    2026

El actor Shia LaBeouf fue arrestado la madrugada del martes 17 de febrero de 2026 en Nueva Orleans, durante las celebraciones de Mardi Gras, y enfrenta dos cargos de agresión simple, según registros judiciales y reportes de medios estadounidenses.

El incidente ocurrió poco después de la medianoche en las inmediaciones de un bar del French Quarter, en pleno Martes Gordo, la jornada central del tradicional carnaval que cada año congrega a miles de personas en la ciudad.

De acuerdo con reportes, el actor se vio involucrado en una pelea física después de haber sido escoltado fuera de un bar cercano por razones no especificadas.

Testigos citados por distintos medios señalaron que el enfrentamiento ocurrió en la vía pública. Paramédicos acudieron al lugar y atendieron a LaBeouf en una ambulancia; en videos difundidos se le observa sin camisa recibiendo asistencia médica, aunque no se aprecian lesiones graves.

Posteriormente, fue detenido y trasladado bajo custodia. Según los registros, enfrenta dos cargos de “simple battery” (agresión simple), considerados delitos menores. Hasta el momento de los reportes iniciales, permanecía detenido sin fianza y tenía programada una audiencia ante un magistrado esa misma tarde.

Antecedentes y atención mediática

La detención ha generado amplia atención debido al historial legal del actor y a sus declaraciones públicas sobre su lucha con la sobriedad y problemas relacionados con el alcohol.

LaBeouf, conocido mundialmente por interpretar a Sam Witwicky en Transformers, ha enfrentado episodios legales en el pasado, incluido un arresto en 2017 en Georgia por intoxicación pública y conducta desordenada.

En los últimos años, también fue objeto de controversia por una demanda interpuesta por la cantante FKA Twigs, caso que se resolvió en 2025.

Más recientemente, participó en el documental Slauson Rec, presentado en el Festival de Cannes, donde se le muestra dirigiendo una compañía de teatro experimental en un entorno marcado por tensiones y comportamientos confrontativos.

Hasta ahora, las autoridades no han divulgado detalles adicionales sobre las circunstancias exactas del altercado. Tampoco se ha informado oficialmente si hubo otras personas detenidas o lesionadas.

El caso continúa en desarrollo y se espera que la audiencia judicial determine los siguientes pasos en el proceso legal del actor.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Peter_Greene_obituary_121325_edd1709a792d4efead8b4ccdc29df3f2_c754540027
Peter Greene murió por disparo accidental, releva fiscalía
robert_duvall_57696cf46e
Fallece Robert Duvall, actor de 'El Padrino' a los 95 años
juan_de_la_loza_26c07e75a2
Muere Juan de la Loza, actor mexicano que trabajó con Ripstein
publicidad

Últimas Noticias

large_ahmsa_obreros_pagos_0ac0d24e72_2cc3dddac3
Dos grupos de inversores son descalificados sobre subasta Ahmsa
Peter_Greene_obituary_121325_edd1709a792d4efead8b4ccdc29df3f2_c754540027
Peter Greene murió por disparo accidental, releva fiscalía
IMG_4123_b1309d9906
Catean casino en San Jerónimo por presunta trata de personas
publicidad

Más Vistas

nl_cablebus_02120998df
Cablebús quitaría 27,000 autos del tráfico de San Pedro
Whats_App_Image_2026_02_16_at_1_49_32_AM_0090e2e4aa
Tres firmas van por AHMSA en su subasta del 27 de febrero
samuel_garcia_urge_aeropuerto_monterrey_dd84066649
Urge Samuel García terminar obras del Aeropuerto de Monterrey
publicidad
×