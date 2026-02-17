El actor Shia LaBeouf es arrestado y acusado de agresión simple

El actor Shia LaBeouf fue arrestado la madrugada del martes 17 de febrero de 2026 en Nueva Orleans, durante las celebraciones de Mardi Gras, y enfrenta dos cargos de agresión simple, según registros judiciales y reportes de medios estadounidenses.

El incidente ocurrió poco después de la medianoche en las inmediaciones de un bar del French Quarter, en pleno Martes Gordo, la jornada central del tradicional carnaval que cada año congrega a miles de personas en la ciudad.

De acuerdo con reportes, el actor se vio involucrado en una pelea física después de haber sido escoltado fuera de un bar cercano por razones no especificadas.

🚨 EXCLUSIVE: Shia LaBeouf got into a fight overnight during Mardi Gras in NOLA. Paramedics were brought to the scene to treat him and the actor was later arrested.



Details: https://t.co/1JNWoconvN pic.twitter.com/P596Xtfmr5 — TMZ (@TMZ) February 17, 2026

Testigos citados por distintos medios señalaron que el enfrentamiento ocurrió en la vía pública. Paramédicos acudieron al lugar y atendieron a LaBeouf en una ambulancia; en videos difundidos se le observa sin camisa recibiendo asistencia médica, aunque no se aprecian lesiones graves.

Posteriormente, fue detenido y trasladado bajo custodia. Según los registros, enfrenta dos cargos de “simple battery” (agresión simple), considerados delitos menores. Hasta el momento de los reportes iniciales, permanecía detenido sin fianza y tenía programada una audiencia ante un magistrado esa misma tarde.

Antecedentes y atención mediática

La detención ha generado amplia atención debido al historial legal del actor y a sus declaraciones públicas sobre su lucha con la sobriedad y problemas relacionados con el alcohol.

LaBeouf, conocido mundialmente por interpretar a Sam Witwicky en Transformers, ha enfrentado episodios legales en el pasado, incluido un arresto en 2017 en Georgia por intoxicación pública y conducta desordenada.

En los últimos años, también fue objeto de controversia por una demanda interpuesta por la cantante FKA Twigs, caso que se resolvió en 2025.

Más recientemente, participó en el documental Slauson Rec, presentado en el Festival de Cannes, donde se le muestra dirigiendo una compañía de teatro experimental en un entorno marcado por tensiones y comportamientos confrontativos.

Hasta ahora, las autoridades no han divulgado detalles adicionales sobre las circunstancias exactas del altercado. Tampoco se ha informado oficialmente si hubo otras personas detenidas o lesionadas.

El caso continúa en desarrollo y se espera que la audiencia judicial determine los siguientes pasos en el proceso legal del actor.

