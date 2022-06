Silvio Rodríguez le dedica El necio a AMLO

El cantautor Silvio Rodríguez está en la Ciudad de México donde el próximo viernes ofrecerá un concierto en el Zócalo.

En su presentación en el Auditorio Nacional, el cantautor cubano Silvio Rodríguez dedicó la canción El Necio al presidente Andrés Manuel López Obrador. "Una vez se la dediqué a Fidel, hoy se la dedico a Andrés Manuel", comentó Rodríguez antes de deleitar a su público con El Necio.

Hace algunos años Silvio compartió que dicho tema lo compuso en los 90´s luego de que en el aeropuerto de Miami, le pidieran que tirara su guitarra por llevar un sticker de Fidel Castro y uno de la bandera de Cuba.

"Me rompieron una guitarra. Fueron cubanos que trabajaban en el aeropuerto quienes le saltaron encima. Culpa mía creo yo, porque tenía una pegatina de Fidel y una bandera cubana, y no me dio la gana de quitarlas. Digamos que me lo busqué".

Rodríguez regresó a México después de ocho años de ausencia y lo hizo con nueva música bajo el brazo pues promueve su nuevo álbum titulado Para la espera. El trovador se presentará el próximo viernes 10 de junio en el Zócalo de la CDMX.