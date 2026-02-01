Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
silvio_rodriguez_comparte_diario_hay_festival_465916b1f1
Escena

Silvio Rodríguez comparte su diario íntimo en el Hay Festival

El fotógrafo Mordzinski aseguró que 'toda fotografía contiene un relato, pero a mí me interesa ese momento de invisibilidad que hay antes y después del clic'

  • 01
  • Febrero
    2026

Silvio Rodríguez presentó este sábado su obra que reúne textos inédios sobre su diario personal durante el Hay Festival de Cartagena de Indias.

Como parte de su obra "Silvio Rodríguez, diario de un trovador", el cantautor cubano compartió textos inéditos junto al argentino Daniel Mordzinski, con quien ha compartido más de dos décadas de viajes y trabajo creativo.

silvio-rodriguez-comparte-diario-hay-festival.jpg

Rodríguez explicó que el proyecto editorial surgió de manera orgánica, a partir de encuentros reiterados en distintos países de América Latina.

"Eso fue creciendo a partir de encuentros que tuvimos Daniel y yo. Nos conocimos, si mal no recuerdo, en República Dominicana, y después empezamos a coincidir en giras por Argentina, Chile, México y otros países", relató el trovador en una charla vía teleconferencia moderada por el actor y director cubano Jorge Perugorría.

Admiración temprana por Silvio Rodríguez

En tanto, Mordzinski señaló que su acercamiento a Rodríguez fue, desde el inicio, narrativo y marcado por una admiración temprana.

"Yo fui joven escuchando a Silvio. Siempre digo que sus cancioneros son poemarios, porque cada una de sus canciones es poesía", afirmó.

silvio-rodriguez-comparte-diario-hay-festival.jpg

Al acompañarlo en giras, en su vida familiar y en encuentros con otros creadores, comprendió que cada imagen formaba parte de un relato más amplio.

"Toda fotografía contiene un relato, pero a mí me interesa ese momento de invisibilidad que hay antes y después del clic", explicó el fotógrafo.

El autor de las imágenes situó el punto de partida simbólico del libro en un viaje a La Habana, donde se selló la confianza entre ambos.

El trovador cubano también rindió homenaje a su amigo Luis Eduardo Aute, a quien definió como "un artista del Renacimiento", y al escritor argentino Ernesto Sábato como "un hombre maravilloso, inolvidable, un científico escribiendo sobre la vida humana"


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25263552557995_e64870ed7f
Silvio Rodríguez inicia gira en la Universidad de La Habana
publicidad

Últimas Noticias

AP_26033574215510_5ae5eba899
Suman nueve detenidos por protesta migratoria en Minnesota
restacan_cerro_mitras_9a7bf7a20c
Rescatan a joven senderista lesionado en el cerro de Las Mitras
Autoridades_anuncian_cierre_del_capitolio_de_Texas_5c54f5dbbc
Cámara de Representantes busca acuerdo tras cierre parcial
publicidad

Más Vistas

1ac64bdf_be04_492b_b85b_bbec447d62e7_a692b6c7d1
Festival del Cabrito impulsa exportación desde Tula, Tamaulipas
EH_UNA_FOTO_14_8bfed07618
Destaca Samuel en NY potencial de NL para atraer data centers
tamaulipas_karime_gonzalez_a2d091ac19
Buscan a Karime Duck González, desaparecida en Matamoros
publicidad
×