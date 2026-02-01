Silvio Rodríguez comparte su diario íntimo en el Hay Festival

Silvio Rodríguez presentó este sábado su obra que reúne textos inédios sobre su diario personal durante el Hay Festival de Cartagena de Indias.

Como parte de su obra "Silvio Rodríguez, diario de un trovador", el cantautor cubano compartió textos inéditos junto al argentino Daniel Mordzinski, con quien ha compartido más de dos décadas de viajes y trabajo creativo.

Rodríguez explicó que el proyecto editorial surgió de manera orgánica, a partir de encuentros reiterados en distintos países de América Latina.

"Eso fue creciendo a partir de encuentros que tuvimos Daniel y yo. Nos conocimos, si mal no recuerdo, en República Dominicana, y después empezamos a coincidir en giras por Argentina, Chile, México y otros países", relató el trovador en una charla vía teleconferencia moderada por el actor y director cubano Jorge Perugorría.

Admiración temprana por Silvio Rodríguez

En tanto, Mordzinski señaló que su acercamiento a Rodríguez fue, desde el inicio, narrativo y marcado por una admiración temprana.

"Yo fui joven escuchando a Silvio. Siempre digo que sus cancioneros son poemarios, porque cada una de sus canciones es poesía", afirmó.

Al acompañarlo en giras, en su vida familiar y en encuentros con otros creadores, comprendió que cada imagen formaba parte de un relato más amplio.

"Toda fotografía contiene un relato, pero a mí me interesa ese momento de invisibilidad que hay antes y después del clic", explicó el fotógrafo.

El autor de las imágenes situó el punto de partida simbólico del libro en un viaje a La Habana, donde se selló la confianza entre ambos.

El trovador cubano también rindió homenaje a su amigo Luis Eduardo Aute, a quien definió como "un artista del Renacimiento", y al escritor argentino Ernesto Sábato como "un hombre maravilloso, inolvidable, un científico escribiendo sobre la vida humana"

