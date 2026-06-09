Spielberg vuelve a los aliens con 'El Día de la Revelación'

Steven Spielberg regresa a la cartelera con "El Día de la Revelación", su más reciente película, en la que vuelve a explorar el tema de la vida extraterrestre, pero ahora centrado en cómo la humanidad tomaría el inminente anuncio de que todo eso que se ha dicho que no es real, sí lo es.

“Es una película sobre la desinformación y el desafío de encontrar la verdad en una cultura en la que las personas poderosas disponen de herramientas para difuminar los límites entre la realidad y la ficción, con el fin de proteger y promover sus propios intereses”, explicó Spielberg.

La cita es una historia creada por él mismo y escrita por David Koepp; el legendario director se inspiró en un artículo publicado en The New York Times en 2017 en el que se revelaba que el Departamento de Defensa había estado fondeando un programa de inteligencia militar secreto para investigar fenómenos anómalos no identificados (UAP por sus siglas en inglés).

“Durante el rodaje de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, yo había pensado: ‘¿No sería maravilloso si todo esto resultara ser verdad?’”, dijo Spielberg. “Casi 50 años después, pienso: ‘¿No sería maravilloso para nosotros saber con certeza que todo esto es verdad?’, porque aparentemente sí lo es”.

Como protagonistas, la cinta tiene a Emily Blunt como Margaret, una periodista de televisión que presenta el pronóstico del tiempo y quien ha vivido algunos encuentros, y a Josh O’Connor como el doctor Daniel Kellner, un experto en ciberseguridad de WARDEX, una agencia secreta dentro del complejo militar industrial que salvaguarda pruebas sobre visitas extraterrestres que se remontan al incidente de Roswell de 1947.

“Margaret y Daniel son, en cierta medida, héroes especiales, ‘los elegidos’; pero Steven se mantuvo firme en que siempre debían ser personajes con los que el público pudiera identificarse, sin dejar de ser interesantes. Porque eso te mantiene en vilo, deseando descubrir cuáles son esos secretos”, dijo Koepp.

Spielberg afirmó que no es una secuencia como tal de Encuentros Cercanos, pero los avances en el tema le hicieron volver a filmar sobre relatos extraterrestres, algo que ha estado presente a lo largo de toda su carrera.

En la cinta también participan Colin Firth, Colman Domingo y Eve Hewson.

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