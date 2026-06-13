Domingo destaca trabajo con Spielberg en 'Día de la Revelación'

El actor Colman Domingo atraviesa uno de los momentos más activos de su carrera con múltiples proyectos en cine y televisión, entre ellos la película biográfica “Michael”, la serie “Euphoria” de HBO y la producción de Netflix “The Four Seasons”, donde también dirigió un episodio.

Este fin de semana, Domingo protagoniza el thriller de ciencia ficción “Día de la Revelación”, dirigido por Steven Spielberg, donde interpreta a Hugo, un informante corporativo dentro de una historia centrada en un encubrimiento gubernamental sobre vida extraterrestre.

Colaboración con Spielberg

Domingo destacó el proceso creativo junto al director Steven Spielberg, señalando la importancia de la investigación y la construcción del personaje durante el desarrollo del proyecto.

El actor relató que el cineasta le compartió material de referencia, incluidos documentales y estudios relacionados con el psicólogo John E. Mack, quien investigó experiencias vinculadas a supuestos encuentros extraterrestres.

“Desde el momento en que te involucras con Spielberg sientes que hay un nivel de imaginación y asombro constante”, señaló el actor al describir la experiencia en el set.

Reflexión sobre los extraterrestres

En la película, la existencia de vida extraterrestre es utilizada como eje narrativo en torno al control de la información y el poder corporativo.

Domingo afirmó que su personaje forma parte de un movimiento que busca revelar la verdad sobre estos fenómenos y permitir que la sociedad tenga acceso a dicha información.

Consultado sobre si cree en la vida extraterrestre, el actor respondió afirmativamente y expresó que considera probable la existencia de algo más allá de la humanidad.

“No podemos ser solo nosotros”, dijo, al señalar que contempla la posibilidad de vida más allá de la Tierra mientras observa las estrellas.

El filme “Día de la Revelación” debutó en el primer lugar de la taquilla en Estados Unidos con una recaudación estimada de 19 millones de dólares en su estreno en 3,824 salas, con proyecciones de alcanzar los 44 millones durante el fin de semana.

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La producción, con un presupuesto de 115 millones de dólares, reúne a un elenco encabezado por Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson y Colman Domingo.

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