Subastan libro autografiado por Paul McCartney

Un ejemplar autografiado por Paul McCartney, exintegrante de The Beatles, fue vendido en una subasta por unos mil 411 euros

Un ejemplar autografiado por Paul McCartney, exintegrante de The Beatles, fue vendido en una subasta por unos mil 411 euros, luego de haber sido donado de forma anónima a una tienda de segunda mano de la organización benéfica Oxfam en Gales.

El libro, una edición de 1976 de Paul McCartney In His Own Words, escrita por Paul Gambaccini, permaneció durante varios meses en la tienda de Aberystwyth hasta que una de las encargadas descubrió la firma del músico.

El autógrafo pasó desapercibido durante meses

Joan Randle, responsable de la tienda de Oxfam, explicó que el volumen llegó junto con otros objetos de colección de la década de 1970 y que fue al revisarlos con detenimiento cuando encontró la dedicatoria.

En la parte interior de la contraportada aparecía un mensaje escrito con tinta negra que decía: "¡Todo lo mejor para ti!", acompañado de la firma de Paul McCartney.

La encargada relató que el hallazgo fue uno de los momentos más memorables de los diez años que lleva trabajando en el establecimiento.

Los recursos serán destinados a Oxfam

La casa de subastas Bonhams informó que el libro alcanzó un precio final de 1 mil 216 libras y que el monto obtenido será destinado íntegramente a Oxfam.

Hasta el momento, la organización no ha logrado identificar a la persona que realizó la donación del ejemplar.

Un portavoz de Oxfam destacó que casos como este demuestran el impacto que puede tener una sola donación para apoyar el trabajo humanitario de la organización.

Indicó que los recursos contribuirán a fortalecer la capacidad de respuesta de Oxfam ante emergencias, como el reciente llamado realizado tras el terremoto registrado en Venezuela.

Paul McCartney, de 84 años, es considerado uno de los compositores e intérpretes británicos más exitosos de la historia. A lo largo de su trayectoria ha obtenido 21 premios Grammy y ha vendido más de 100 millones de álbumes y sencillos tanto como solista como durante su etapa con The Beatles.