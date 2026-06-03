Subastan guante de Michael Jackson por 113,000 euros en París

Un par de guantes adornados con cristales Swarovski que pertenecieron a Michael Jackson y que fueron utilizados durante un ensayo previo a un concierto en el Estadio de Wembley, en Londres, alcanzó un precio de 113 mil 737 euros en una subasta realizada este miércoles en París.

La venta fue organizada por la casa Aguttes y reunió alrededor de cuarenta objetos emblemáticos relacionados con la trayectoria artística del cantante estadounidense, procedentes de distintas colecciones privadas.

La pieza más valiosa de la subasta

El lote que despertó mayor interés entre los compradores fue un par de guantes utilizados por Jackson durante los preparativos de su presentación del 14 de julio de 1988 en el legendario estadio londinense.

De acuerdo con información proporcionada por representantes de la casa de subastas, el artista lanzó uno de los guantes a un costado del escenario durante un ensayo.

Posteriormente fue recuperado por un miembro del equipo de seguridad, a quien el propio cantante permitió conservarlo debido al desgaste que ya presentaba la pieza.

La historia detrás del objeto incrementó su atractivo para los coleccionistas, convirtiéndolo en la venta más importante de la jornada.

Otros guantes también encontraron comprador

Además de la pieza principal, otros dos pares de guantes similares utilizados por Michael Jackson durante actuaciones realizadas en 1999 también fueron adjudicados durante la puja.

Uno de ellos, empleado en una presentación en Seúl, Corea del Sur, alcanzó un valor de 36 mil 648 euros, mientras que otro utilizado en Múnich, Alemania, fue vendido por 32 mil 857 euros.

Los resultados confirmaron el interés sostenido de los admiradores y coleccionistas por objetos vinculados a algunas de las etapas más reconocidas de la carrera del llamado Rey del Pop.

Los sombreros también despertaron interés

Entre las prendas que generaron mayor competencia durante la subasta destacaron varios sombreros pertenecientes al cantante.

El ejemplar más cotizado fue uno utilizado durante la gira mundial "Bad World Tour", realizada entre 1987 y 1989. La pieza estaba bordada con el nombre del artista y contaba con su firma, características que impulsaron su valor hasta los 20 mil 220 euros.

Los accesorios asociados a esta etapa de la carrera de Jackson continúan siendo especialmente apreciados por los coleccionistas debido a la relevancia histórica y comercial de aquella gira.

No todos los artículos lograron cumplir las expectativas de venta. La chaqueta de lentejuelas negras conocida como "PROTO2", utilizada por Michael Jackson durante su colaboración promocional con Pepsi en 1987, no encontró comprador.

La razón fue que las ofertas recibidas no alcanzaron el precio mínimo establecido para la puja, fijado en 100 mil euros, por lo que la pieza quedó sin adjudicar.

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