Subastarán retratos de artistas para apoyar a jóvenes en riesgo.

Retratos de los cantantes Billie Eilish, Britney Spears y Snoop Dogg se subastarán en la novena edición del evento PHOTO24, organizado por Milk Studios.

Las ganancias serán destinadas al Boys & Girls Club de Hollywood, organización que apoya a jóvenes de escasos recursos desde hace más de 85 años en Hollywood y sus alrededores.

Una exhibición VIP de las fotografías se realizará el 17 de octubre en Milk Studios LA, en Los Ángeles, pero las ofertas para adquirir las obras de arte están abiertas en artsy.net

Entre las piezas destacadas está una impresión en blanco y negro de Britney Spears, capturada por el fotógrafo Timothy White en 1999, así como un retrato de Billie Eilish, titulado Languor, realizado por John Jay, quien captó a la cantante sentada en un sofá, mirando fijamente a la cámara.

Hay una foto de Cher, realizada por Karen Kuehn, ex fotógrafa del set de Saturday Night Live, y una impactante fotografía de Grace Jones tomada por Greg Gorman.

También destaca una foto de Naomi Campbell, capturada por Pamela Hanson para la edición francesa de Vogue en 1990, y un retrato de Snoop Dogg, capturado por Philippe McClelland.

Otras fotos muestran a Noel Gallagher, Kobe Bryant, William H. Macy, Post Malone y Red Hot Chili Peppers.

Las ganancias de esta iniciativa también han beneficiado a organizaciones como STORIES: The Foundation for the AIDS Monument y Project Angel Food,

