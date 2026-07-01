Antes de alcanzar la fama, enfrentó dificultades económicas y llevó a cabo diversos trabajos para mantenerse mientras buscaba una oportunidad en la actuación

Inicio / Escena / Sylvester Stallone llega a los 80 años como leyenda de Hollywood

A sus 80 años, Sylvester Stallone sigue siendo uno de los rostros más emblemáticos del cine de acción. Actor, guionista, director y productor, construyó una carrera que marcó a generaciones gracias a personajes como Rocky Balboa y John Rambo, además de consolidarse como una de las mayores figuras de Hollywood.

De una infancia complicada al estrellato

Sylvester Gardenzio Stallone nació el 6 de julio de 1946 en Nueva York, Estados Unidos. Durante el parto sufrió una lesión en un nervio facial que le provocó la característica parálisis parcial del lado izquierdo del rostro, además de afectar su forma de hablar.

Antes de alcanzar la fama, enfrentó dificultades económicas y llevó a cabo diversos trabajos para mantenerse mientras buscaba una oportunidad en la actuación.

'Rocky', la película que cambió su vida

El punto de quiebre llegó en 1976 con Rocky. Stallone escribió el guion en apenas unos días inspirado en una pelea entre Muhammad Ali y Chuck Wepner.

Aunque varios estudios querían comprar la historia, el actor insistió en interpretar al protagonista. Su apuesta dio resultado: la película ganó tres Premios Óscar, incluido "Mejor Película", y convirtió a Rocky Balboa en un símbolo de perseverancia.

La franquicia continuó con varias secuelas y, décadas después, dio origen a la exitosa saga Creed, donde Stallone retomó su icónico personaje.

En 1982 protagonizó First Blood, cinta que presentó al veterano de guerra John Rambo. El personaje se convirtió en otro fenómeno mundial y ayudó a definir el cine de acción de las décadas de 1980 y 1990.

Durante esos años también encabezó películas como Cobra, Cliffhanger, Demolition Man y Judge Dredd.

Stallone regresa con saga de "Los Indestructibles"

En 2010 reunió a varias de las máximas estrellas del género con The Expendables, conocida en Latinoamérica como Los Indestructibles. La franquicia reunió a figuras como Jason Statham, Arnold Schwarzenegger, Jet Li y Dolph Lundgren, revitalizando el cine de acción clásico.

A lo largo de su trayectoria, Stallone ha recibido múltiples reconocimientos. Fue nominado al Óscar como actor y guionista por Rocky, y volvió a competir por la estatuilla como Mejor Actor de Reparto gracias a Creed en 2016.

Con más de cinco décadas de carrera, Sylvester Stallone ha participado en decenas de producciones que han recaudado miles de millones de dólares en taquilla. Su historia de superación y sus personajes continúan siendo referentes de la cultura popular, consolidándolo como una de las grandes leyendas del cine de Hollywood.