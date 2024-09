Prepara Sylvester Stallone lanzar su autobiografía

El actor Sylvester Stallone, de 78 años, está trabajando en un libro con un escritor y planea entrar en detalles sobre el impulso que lo convirtió en un héroe de acción de Hollywood después de haber sido suspendido de la escuela.

“En este momento estoy trabajando en una novela con un coguionista, que es brillante. Yo era el que más probabilidades tenía de terminar en la silla eléctrica en la escuela, no debería estar aquí haciendo este tipo de cosas", dijo.

Él recordó cómo un viaje a Nueva York durante Woodstock le hizo darse cuenta de que necesitaba hacer algo con su vida y le dio el empujón que necesitaba para seguir adelante, ya que había mucha gente a su alrededor pero él era el único preocupado por su propio destino.

También habló sobre sus mayores miedos y señaló que ha tomado estas oportunidades para convertirlas en sus mayores éxitos.

"Cuando llegué a Nueva York era el día de Woodstock y me dije ¿qué es eso? La verdad es que me di una vuelta, no conocía a nadie, había ocho millones de personas y me asusté. Pensé: 'Aquí no hay nadie que se preocupe por ti ni lo hará nunca, así que será mejor que hagas algo para sobrevivir y te pongas manos a la obra, porque no tienes ningún equipo de apoyo.

"A partir de ese momento, me di cuenta de que tienes que confiar mucho en ti mismo y eso no ha parado. Mis mayores miedos se han convertido en mis mayores éxitos, intentando superarlos. Pero cuando salí de esa estación de autobuses y me di cuenta de que no había nadie a quien le importara lo que me pasara, pensé en que debía preocuparme por mi mismo. Ese fue el comienzo de esta persecución".

Comentarios