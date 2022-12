¡Tatiana te espera! Súmate a la celebración

Tatiana está más que lista para celebrar a lo grande la Navidad en la Arena Monterrey con el show Feliz Navidad en el que compartirá el escenario ¡con Santa Claus!

La Reina de los Niños hará su Arena Monterrey número 21, una cifra récord para ella y para el recinto, algo que, destacó, no sería posible de lograr sin el público que siempre la apoya.

Para este show navideño, la cantante estará acompañada de una veintena de bailarines, así como de varios personajes entre los que destacan Rodolfo El Reno y Frosty El Muñeco de Nieve.

Tatiana dijo que este espectáculo será distinto al presentado en mayo, pues se enfocará en la celebración de la Navidad y predominarán los temas navideños que ha grabado; sin embargo hay canciones que son imposibles de no cantar, por lo que también están incluidas en el set list.

“Hay canciones que no puedo dejar de cantar como La Patita Lulú, El monstruo de mi cuarto y No me quiero bañar, por lo que esas van a estar”, indicó.