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Tatiana y Los Chicharrines tendrán un show en la Arena Monterrey

La Arena será sede del show 'Tativerso Chicharrín' el próximo 30 de agosto, en el cual se combinará música, comedia e interacción para todas las edades

  • 30
  • Abril
    2026

La cantante infantil Tatiana y el dúo cómico Los Chicharrines unirán talentos en el espectáculo “Tativerso Chicharrín”, que se presentará el próximo 30 de agosto a las 17:00 horas en la Arena Monterrey.

El evento está diseñado como una experiencia familiar que combina música, comedia e interacción con el público, con el objetivo de ofrecer entretenimiento para todas las edades.

El show propone un recorrido por los éxitos más emblemáticos de Tatiana, conocida como “La Reina de los Niños”, junto con el estilo humorístico y desenfadado de Los Chicharrines.

La producción apuesta por un formato dinámico, con elementos visuales, personajes y momentos interactivos que buscan mantener la atención del público durante toda la función.

“Tativerso Chicharrín” está pensado para grandes recintos, donde la cercanía con la audiencia y el ritmo constante del espectáculo serán clave para generar una experiencia envolvente.

El evento representa una oportunidad para que distintas generaciones compartan un momento de entretenimiento que mezcla nostalgia, humor y propuestas actuales en un mismo escenario.

Los boletos se pueden conseguir a través del sistema Superboletos, así como en taquillas de la Arena Monterrey y puntos autorizados.

Se espera una alta demanda para este espectáculo que reunirá a dos de las figuras más reconocidas del entretenimiento familiar en México.


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