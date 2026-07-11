Taylor Swift y Travis Kelce reaparecen en boda de familiar

Una semana después de celebrar su boda en Nueva York, Swift y Kelce reaparecieron públicamente como esposos al asistir a la boda de JuJu Smith-Schuster

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Una semana después de celebrar su boda en Nueva York, Taylor Swift y Travis Kelce reaparecieron públicamente como esposos al asistir a la boda de JuJu Smith-Schuster, excompañero del jugador en los Kansas City Chiefs, y Laura Kruk, celebrada el viernes 10 de julio en el sur de California.

Las primeras imágenes de la pareja fueron difundidas por la cuenta de Deux Moi y posteriormente se viralizaron en redes sociales. En videos compartidos del evento se observa a ambos caminando tomados de la mano mientras ingresan al recinto junto con otros invitados.

Un momento relajado durante la celebración

De acuerdo con Us Weekly, la cantante y el jugador disfrutaron de la recepción en un ambiente relajado.

En algunas fotografías, Swift aparece con una copa de champán mientras conversa con su esposo.

Para la ocasión, la intérprete eligió un vestido sin tirantes con estampado floral en tonos rosados de la firma Markarian, correspondiente al modelo Laila Floral Brocade Gown, mientras que Kelce asistió con un traje y corbata.

Las imágenes también dejaron ver, aunque a la distancia, las alianzas de matrimonio que ambos portan tras su enlace.

Una boda rodeada de celebridades

La reaparición ocurrió apenas siete días después de su boda, celebrada el 3 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York, donde se reunieron más de mil invitados, entre ellos figuras del entretenimiento y el deporte como Selena Gomez, Hugh Grant, Paul McCartney, Tom Hanks, Jessica Alba y Maren Morris.

JuJu Smith-Schuster y Laura Kruk, ahora anfitriones del evento al que acudió la pareja, también estuvieron presentes en la ceremonia matrimonial de Swift y Kelce.

Tras el enlace, pantallas digitales instaladas en el exterior del recinto proyectaron el mensaje "JusT&T Married".

La ceremonia fue oficiada por Adam Sandler y no contó con damas de honor ni padrinos tradicionales. Austin Swift, hermano de la cantante, participó como "caballero de honor", mientras que Jason Kelce acompañó a su hermano como padrino.

Una relación que comenzó en 2023

Según una fuente citada por Us Weekly, pese a la magnitud del evento y la presencia de numerosas celebridades, la celebración mantuvo un ambiente íntimo y personal.

La historia entre Taylor Swift y Travis Kelce comenzó a llamar la atención pública en 2023, después de que el jugador revelara que intentó entregarle a la cantante una pulsera con su número telefónico durante un concierto del Eras Tour en Kansas City.

Posteriormente iniciaron su relación y la hicieron pública ese mismo año.