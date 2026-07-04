Adam Sandler ofició la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

El actor Adam Sandler fue el encargado de oficiar la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, celebrada en el Madison Square Garden, según un comunicado de prensa

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El actor Adam Sandler fue el encargado de oficiar la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, celebrada en el Madison Square Garden, según un comunicado de prensa difundido minutos después del anuncio oficial del matrimonio de la pareja.

El documento, obtenido por Variety, reveló detalles de la ceremonia y de los atuendos que lucieron los recién casados durante el enlace.

Los novios vistieron diseños exclusivos de Dior

De acuerdo con el comunicado, los atuendos de la ceremonia fueron confeccionados por Christian Dior Alta Costura y diseñados por Jonathan Anderson, director creativo de las colecciones de mujer, hombre y alta costura de la firma, en colaboración con Taylor Swift y Travis Kelce.

El vestido de la cantante representó el primer diseño de alta costura creado por Anderson para una celebridad de renombre mundial. Además, la novia llevó zapatos hechos a la medida por Christian Louboutin y complementó su look con joyas de Cartier.

La pareja decidió no contar con damas de honor ni padrinos tradicionales. En su lugar, Austin Swift fungió como padrino de Taylor, mientras que Jason Kelce desempeñó ese papel por parte del novio.

El comunicado destacó que la ceremonia reunió a ambas familias y fue oficiada por su amigo Adam Sandler.

Boda reunió a numerosas celebridades

Después de varios días de especulación, la ceremonia fue confirmada por Associated Press la mañana del 3 de julio, fecha en la que Taylor Swift y Travis Kelce contrajeron matrimonio en el Madison Square Garden.

Entre los invitados estuvieron Ed Sheeran, Bradley Cooper, Zoë Kravitz, Jack Antonoff, Gigi Hadid, Dakota Johnson, Ethan Hawke, MGK, Jason Sudeikis, Hugh Grant y Camila Cabello. Algunos medios señalaron que la lista de asistentes alcanzó las mil personas.

Según Variety, las invitaciones digitales incluyeron marcas de agua y acuerdos de confidencialidad para los asistentes.

Entre los invitados también figuraron Adam Aron, director ejecutivo de AMC Theatres; Steven Spielberg; Bob Iger; Dana Walden; Lucian Grainge, presidente de Universal Music Group; Monte y Avery Lipman, fundadores de Republic Records, y Louie Messina, promotor de las giras de Taylor Swift desde hace varios años.