La cuarta temporada llega este 5 de agosto a Apple TV+ con 10 episodios y un salto temporal de tres años para el entrenador estadounidense

Inicio / Escena / 'Ted Lasso' vuelve con una nueva misión en el AFC Richmond

La plataforma de streaming Apple TV+ estrena el miércoles 5 de agosto de 2026 la esperada cuarta temporada de "Ted Lasso", una de las comedias más exitosas y premiadas de los últimos años.

Tras una larga expectativa por parte de los seguidores de la serie, el servicio de entretenimiento se convierte nuevamente en el hogar exclusivo de las nuevas vivencias del AFC Richmond.

Esta nueva entrega de la producción constará de un total de 10 episodios, los cuales mantendrán una estrategia de lanzamiento escalonada.

Tras el debut del primer capítulo, la plataforma liberará el resto de la historia de forma semanal a mitad de cada semana.

Este formato de emisión busca emular el éxito de las temporadas pasadas, manteniendo la conversación activa entre la audiencia hasta el cierre de la temporada programado para el próximo 7 de octubre.

La trama de esta cuarta temporada da un salto temporal de tres años tras los eventos del ciclo anterior y presenta un giro significativo para su protagonista, interpretado por Jason Sudeikis.

En esta ocasión, el carismático director técnico estadounidense regresa al club británico para asumir el mando de la escuadra femenil de segunda división, un reto que pondrá a prueba su tradicional filosofía basada en el trabajo en equipo, la salud mental y la empatía.

El regreso de la serie ha generado un gran entusiasmo tanto en la crítica especializada como en la comunidad de fanáticos a nivel global.

Con la incorporación de nuevos personajes y el regreso de caras conocidas del elenco original, la producción de Apple TV+ busca reafirmar su impacto cultural y consolidarse una vez más como un referente de la televisión contemporánea gracias a su característico balance entre humor y calidez humana.