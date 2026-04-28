Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
HG_rj_L_Rb_IA_Er_R_Gz_e26c6c29b8
Escena

‘Ted Lasso’ regresa: cuarta temporada llega en agosto

La plataforma de streaming confirma el estreno de la nueva entrega de la serie protagonizada por Jason Sudeikis, ahora centrada en un equipo femenino de fútbol

  • 28
  • Abril
    2026

La exitosa comedia deportiva Ted Lasso regresará oficialmente con su cuarta temporada este verano, con estreno programado para el 5 de agosto de 2026 en Apple TV+, confirmó la plataforma.

La nueva entrega marcará el regreso de Jason Sudeikis como el entrañable entrenador, quien vuelve al club AFC Richmond con un giro importante: esta vez dirigirá a un equipo femenino de fútbol de segunda división.

La temporada contará con 10 episodios que se estrenarán de forma semanal cada miércoles, finalizando el 7 de octubre de 2026, en lo que promete ser una de las apuestas fuertes del verano para la plataforma.

El anuncio fue acompañado por un tráiler en el que se muestra a Ted enfrentando nuevos retos deportivos y personales, mientras intenta guiar a sus jugadoras en un entorno competitivo y lleno de cambios.

Nuevo equipo y viejos rostros

Además de Sudeikis, regresan figuras clave de la serie como Hannah Waddingham, Juno Temple, Brett Goldstein, Brendan Hunt y Jeremy Swift.

HG_rjq1bgAEu81i.jfif

A ellos se suman nuevos integrantes como Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsay, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern y Grant Feely, quien interpretará a Henry, el hijo de Ted.

De Richmond al fútbol femenino

En esta nueva etapa, Ted regresa a Richmond para enfrentarse a su mayor desafío hasta ahora: entrenar a un equipo femenino en la segunda división inglesa.

La sinopsis oficial adelanta que tanto el entrenador como el equipo deberán aprender a asumir riesgos y tomar decisiones sin pensar demasiado, en un proceso de crecimiento personal y deportivo.

HG_rkGHaMAAH8-m.jfif

Desde su debut en 2020, Ted Lasso se convirtió en uno de los mayores éxitos de Apple TV+, rompiendo récords de audiencia y ganando múltiples premios Emmy, incluidos reconocimientos a mejor serie de comedia en sus primeras temporadas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

barcelona_ed_sheran_1becf4e27a
Revela FC Barcelona su camiseta especial para el Clásico
escena_soy_luna_18e15a7370
La serie 'Soy Luna' volverá con una nueva temporada en 2026
P1360209_8a291eb3e1
Alista selección viaje a Panamá para torneo de tochito bandera
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_petroleo_brent_725a71d193
Petróleo Brent rebasa los $120 dólares por tensión en Ormuz
djhda_7d87fbd566
Cae en Venezuela presunta feminicida de exreina de belleza
deportes_rayadas_vs_cruz_azul_3dd276741b
Rayadas rescata el empate ante Cruz Azul en la ida de cuartos
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_04_29_at_13_54_37_8cf4a6715d
Alertan en NL por lluvias y granizo para esta tarde
linea_6_metro_f4f839dbd0
Comienzan pruebas dinámicas del Monorriel de Línea 6 del Metro
nl_mattel_plomo_4dbbbee043
Fábrica de juguetes en Nuevo León envenena el aire con plomo
publicidad
×