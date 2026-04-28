‘Ted Lasso’ regresa: cuarta temporada llega en agosto

La exitosa comedia deportiva Ted Lasso regresará oficialmente con su cuarta temporada este verano, con estreno programado para el 5 de agosto de 2026 en Apple TV+, confirmó la plataforma.

La nueva entrega marcará el regreso de Jason Sudeikis como el entrañable entrenador, quien vuelve al club AFC Richmond con un giro importante: esta vez dirigirá a un equipo femenino de fútbol de segunda división.

Welcome back coach! Ted Lasso returns August 5 on @AppleTV! pic.twitter.com/Rg52Pu0lbS — Tim Cook (@tim_cook) April 28, 2026

La temporada contará con 10 episodios que se estrenarán de forma semanal cada miércoles, finalizando el 7 de octubre de 2026, en lo que promete ser una de las apuestas fuertes del verano para la plataforma.

El anuncio fue acompañado por un tráiler en el que se muestra a Ted enfrentando nuevos retos deportivos y personales, mientras intenta guiar a sus jugadoras en un entorno competitivo y lleno de cambios.

Nuevo equipo y viejos rostros

Además de Sudeikis, regresan figuras clave de la serie como Hannah Waddingham, Juno Temple, Brett Goldstein, Brendan Hunt y Jeremy Swift.

A ellos se suman nuevos integrantes como Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsay, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern y Grant Feely, quien interpretará a Henry, el hijo de Ted.

De Richmond al fútbol femenino

En esta nueva etapa, Ted regresa a Richmond para enfrentarse a su mayor desafío hasta ahora: entrenar a un equipo femenino en la segunda división inglesa.

La sinopsis oficial adelanta que tanto el entrenador como el equipo deberán aprender a asumir riesgos y tomar decisiones sin pensar demasiado, en un proceso de crecimiento personal y deportivo.

Desde su debut en 2020, Ted Lasso se convirtió en uno de los mayores éxitos de Apple TV+, rompiendo récords de audiencia y ganando múltiples premios Emmy, incluidos reconocimientos a mejor serie de comedia en sus primeras temporadas.

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