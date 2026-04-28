‘Ted Lasso’ regresa: cuarta temporada llega en agosto
La plataforma de streaming confirma el estreno de la nueva entrega de la serie protagonizada por Jason Sudeikis, ahora centrada en un equipo femenino de fútbol
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Abril
2026
La exitosa comedia deportiva Ted Lasso regresará oficialmente con su cuarta temporada este verano, con estreno programado para el 5 de agosto de 2026 en Apple TV+, confirmó la plataforma.
La nueva entrega marcará el regreso de Jason Sudeikis como el entrañable entrenador, quien vuelve al club AFC Richmond con un giro importante: esta vez dirigirá a un equipo femenino de fútbol de segunda división.
Welcome back coach! Ted Lasso returns August 5 on @AppleTV! pic.twitter.com/Rg52Pu0lbS— Tim Cook (@tim_cook) April 28, 2026
La temporada contará con 10 episodios que se estrenarán de forma semanal cada miércoles, finalizando el 7 de octubre de 2026, en lo que promete ser una de las apuestas fuertes del verano para la plataforma.
El anuncio fue acompañado por un tráiler en el que se muestra a Ted enfrentando nuevos retos deportivos y personales, mientras intenta guiar a sus jugadoras en un entorno competitivo y lleno de cambios.
Nuevo equipo y viejos rostros
Además de Sudeikis, regresan figuras clave de la serie como Hannah Waddingham, Juno Temple, Brett Goldstein, Brendan Hunt y Jeremy Swift.
A ellos se suman nuevos integrantes como Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsay, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern y Grant Feely, quien interpretará a Henry, el hijo de Ted.
De Richmond al fútbol femenino
En esta nueva etapa, Ted regresa a Richmond para enfrentarse a su mayor desafío hasta ahora: entrenar a un equipo femenino en la segunda división inglesa.
La sinopsis oficial adelanta que tanto el entrenador como el equipo deberán aprender a asumir riesgos y tomar decisiones sin pensar demasiado, en un proceso de crecimiento personal y deportivo.
Desde su debut en 2020, Ted Lasso se convirtió en uno de los mayores éxitos de Apple TV+, rompiendo récords de audiencia y ganando múltiples premios Emmy, incluidos reconocimientos a mejor serie de comedia en sus primeras temporadas.
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