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Temió Dwayne Johnson padecer cáncer tras hallazgo médico

El hallazgo ocurrió mientras se preparaba para participar en una serie de compromisos promocionales relacionados con la película 'Jumanji'.

  • 11
  • Junio
    2026

El actor y exluchador profesional Dwayne Johnson reveló que a principios de este año vivió momentos de incertidumbre tras descubrir un bulto en uno de sus testículos, situación que lo llevó a temer la posibilidad de padecer cáncer.

La confesión fue realizada durante una entrevista con la revista Esquire, donde el protagonista de "Moana" habló sobre diversos aspectos de su carrera y de su vida personal antes del estreno de la nueva adaptación en acción real de Disney.

Según relató, el hallazgo ocurrió mientras se preparaba para participar en una serie de compromisos promocionales relacionados con la película "Jumanji" en Las Vegas.

Vivió un día completo sin conocer el diagnóstico

Johnson explicó que acudió a una revisión médica tras detectar una anomalía y que, aunque el especialista consideró que probablemente se trataba de una inflamación conocida como epididimitis, también existía la posibilidad de que fuera cáncer.

Debido a que debía cumplir con una agenda pública, el actor pasó cerca de 24 horas sin conocer con certeza el resultado de los estudios médicos.

"Tuve que vivir con eso durante esas 24 horas sin saber qué era y aun así seguir trabajando, dando entrevistas y hablando frente al público", recordó.

Finalmente, los estudios descartaron la presencia de cáncer y confirmaron que se trataba de una inflamación que no representaba un riesgo mayor para su salud.

Reconoce que aún piensa en los premios Oscar

Durante la conversación también habló sobre la recepción que tuvo "The Smashing Machine", la película dramática estrenada el año pasado que recibió algunas de las mejores críticas de toda su carrera.

Aunque su trabajo generó expectativas sobre una posible nominación al Oscar, esta finalmente no llegó.

"Habría sido increíble que me nominaran. Siempre pensé que era algo importante", admitió.

Lejos de mostrarse decepcionado, aseguró que la experiencia reforzó su deseo de seguir buscando proyectos que representen nuevos desafíos como actor.


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