Lupillo Rivera pide frenar amenazas contra Belinda

El intérprete señaló que las amenazas no son una manera válida de defender a una artista y que este tipo de ataques deben detenerse,

Lupillo Rivera reaccionó a las amenazas que Belinda aseguró haber recibido en medio de la polémica que surgió alrededor de Kenia Os.

El cantante fue cuestionado sobre los ataques que han aparecido en redes sociales y dejó claro que ninguna mujer debería ser víctima de este tipo de agresiones.

Comentarios de Belinda desatan polémica en redes

La controversia comenzó después de que Belinda hablara sobre las nuevas generaciones de artistas pop y realizara comentarios que fueron interpretados por algunos usuarios como una posible referencia a Kenia Os. A partir de ahí, las redes sociales se encendieron y algunos seguidores comenzaron a enfrentarlas.

En medio de esta discusión, Belinda denunció públicamente que había recibido amenazas, una situación que elevó todavía más la tensión entre los fandoms. La cantante no solo enfrentó críticas, sino también mensajes que rebasaron los límites de una discusión entre seguidores.

Lupillo Rivera pide detener las amenazas

Ante este escenario, Lupillo Rivera fue cuestionado sobre la situación y decidió pronunciarse. El intérprete señaló que las amenazas no son una manera válida de defender a una artista y que este tipo de ataques deben detenerse, especialmente cuando pueden poner en riesgo la integridad de una persona.

La polémica también ha generado conversación sobre los límites de los fandoms y la manera en que las discusiones entre artistas pueden trasladarse a las redes sociales. Aunque las diferencias de opiniones forman parte de la conversación digital, los mensajes amenazantes han provocado preocupación entre los seguidores de Belinda.

Por ahora, la controversia continúa en redes sociales, mientras Belinda enfrenta las reacciones derivadas de sus declaraciones y Lupillo Rivera se suma a las voces que piden poner un alto a las amenazas. El cantante dejó claro que, más allá de cualquier rivalidad o polémica musical, la violencia no debería formar parte de estas discusiones.