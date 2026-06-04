Tendrá Prince álbum póstumo con diez canciones inéditas

Los seguidores de Prince tendrán la oportunidad de descubrir nueva música del legendario artista gracias al lanzamiento de "Timeless", un álbum póstumo que reunirá diez grabaciones inéditas realizadas a lo largo de casi cuatro décadas.

La compañía Sony Music confirmó que el proyecto incluirá canciones registradas entre 1977 y 2016, ofreciendo un recorrido por distintas etapas de la carrera de uno de los músicos más influyentes de todos los tiempos.

De acuerdo con el anuncio oficial, el nuevo disco mostrará desde las primeras grabaciones que Prince realizó cuando apenas era un joven prodigio de estudio hasta algunas de las últimas interpretaciones registradas antes de su fallecimiento.

El lanzamiento de "Timeless" está programado para el próximo 28 de agosto, aunque este jueves se presentó el primer adelanto con el sencillo "Stone", una canción inédita grabada en 1995.

El tema fue escrito por Sandra St. Victor, Tom Hammer y Jules Van Even, y ahora ve la luz como parte del amplio archivo musical que dejó el cantante estadounidense.

Un retrato de la evolución artística de Prince

Sony Music destacó que esta colección permitirá a los seguidores conocer nuevas facetas creativas del intérprete.

"La colección nos muestra un amplio retrato de uno de los creadores más innovadores e influyentes de la música, y nos da una oportunidad única de escuchar capítulos inéditos de su trayectoria".

El proyecto busca acercar al público a distintas etapas del proceso creativo de Prince, reconocido mundialmente por su capacidad para fusionar géneros como el pop, el funk, el rock y el R&B.

El anuncio coincide con el Prince Celebration 2026

La presentación del álbum coincide con la celebración del Prince Celebration 2026, evento que se llevará a cabo del 3 al 7 de junio en Paisley Park y diversos espacios de Minneapolis.

El encuentro contará con sesiones especiales de escucha y charlas con colaboradores cercanos al artista, quienes compartirán detalles sobre las grabaciones inéditas y las historias detrás de ellas.

Además, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, declaró esta semana como la "Semana de Celebración de Prince", en reconocimiento al impacto cultural y artístico que el músico dejó en la ciudad y en la industria musical internacional.

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