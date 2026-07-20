Con entrada gratuita, del 21 de julio al 21 de agosto, la exposición dedicada al cantante contará con más 100 piezas relacionadas con su carrera como solista

Inicio / Escena / Tendrá José Madero museo con más de 100 piezas de su carrera

José Madero tendrá, por tiempo limitado, su propio museo en Nuevo León, donde sus seguidores podrán conocer parte de la trayectoria del cantante regio a través de más de 100 piezas relacionadas con su carrera como solista.

A partir de este martes 21 de julio, la exposición dedicada al exintegrante de Pxndx abrirá sus puertas y permanecerá disponible hasta el próximo 21 de agosto.

Luego de recorrer diferentes ciudades del país como parte de la gira "Sarajevo", la exhibición llegará por primera vez de manera completa a Nuevo León, donde los fanáticos podrán adentrarse en el universo creativo del músico.

El museo permanecerá abierto del 21 de julio al 21 de agosto, con acceso completamente gratuito, en un horario de 10:00 a 20:00 horas.

La exposición representa una oportunidad para que los seguidores del músico recorran de cerca la historia detrás de una de las carreras más importantes del rock mexicano contemporáneo.

Reúne objetos personales y piezas de su carrera

En el museo se podrán observar vestuarios originales, guitarras, pinturas, partituras, escenografías, mercancía oficial, fotografías, videos, objetos personales y piezas que formaron parte de los distintos museos itinerantes presentados durante la gira.

De acuerdo con la responsable del proyecto, Yuritzi Romano, la exposición que recibirá la ciudad es única, pues, a diferencia de otras sedes, "está prácticamente todo lo que se presentó durante la gira".

Entre los artículos más llamativos destaca la partitura original de "Plural Siendo Singular", considerada una de las canciones más exitosas de José Madero en plataformas digitales.

Guitarras, vestuarios y recuerdos

La muestra también incluye la icónica pared morada que sirvió como escenario para miles de fotografías de los fans; los vestuarios utilizados en conciertos y videoclips; las réplicas de las guitarras del cantante; su discografía, pinturas realizadas por el propio artista y hasta el jersey de Rayados que utilizó durante uno de sus conciertos en Monterrey.

Además de poder ver objetos únicos del cantante, los asistentes podrán dejarle un mensaje a "Pepe" Madero en un libro especial que después le será entregado.

Aunque los fans mantienen la esperanza de encontrarse al músico durante el recorrido, no se tiene contemplada una visita sorpresa.

Fotos: Exa Monterrey