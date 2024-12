The Eras Tour de Taylor Swift recauda ¡2,000 millones de dólares!

Taylor Swift ha cerrado su histórica gira mundial The Eras Tour después de 149 espectáculos que abarcaron más de un año y medio, comenzando en marzo de 2023 y culminando este domingo con tres conciertos en Vancouver, Canadá.

La gira, que es considerada la más exitosa de la historia, ha dejado cifras asombrosas, destacando la recaudación de 2,000 millones de dólares en ventas de entradas, un récord absoluto en la industria musical.

La cifra de 2,000 millones de dólares, confirmada por la compañía de producción de Swift a The New York Times, duplica el récord anterior de 1,000 millones de dólares establecido por la gira Music of the Spheres de Coldplay.

Este éxito ha sido aún más impresionante al contar con 10.168.008 asistentes a lo largo de los 149 shows realizados en seis continentes. El precio promedio por boleto fue de 204 dólares, a pesar de los altos precios de reventa que llevaron algunas entradas a venderse por miles de dólares en el mercado secundario.

The Eras Tour se destacó por ser un espectáculo de más de tres horas de duración, en el que Swift interpretó hasta 44 canciones, además de variar su repertorio cada noche, manteniendo el interés de los fans. En total, la gira incluye un impresionante número de récords, como la mayor asistencia a lugares emblemáticos como el Estadio de Wembley en Londres y la película de concierto más taquillera de todos los tiempos.

La gira, que comenzó con grandes expectativas, superó todas las proyecciones de taquilla, y ahora es un fenómeno cultural que ha marcado un antes y un después en la historia de las giras musicales.

