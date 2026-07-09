Muere Bonnie Tyler, intérprete de 'Total Eclipse of the Heart'

La canción pasó cuatro semanas en el primer puesto. Medios musicales la declararon un 'evento de nivel de extinción plasmado en forma musical'

La cantante galesa Bonnie Tyler perdió la vida este jueves a los 75 años de edad, conocida por interpretar el éxito "Total Eclipse of the Heart" con la que lideró listas de éxitos en 1985.

De acuerdo con el comunicado emitido por su familia, Tyler murió en un hospital de Portugal, donde recibía tratamiento por una enfermedad.

“La familia y el equipo de Bonnie están destrozados al anunciar que Bonnie falleció inesperadamente anoche en el hospital en Portugal como resultado de la enfermedad por la que estaba siendo tratada”.

Tyler obtuvo tres nominaciones al Grammy, representó a Reino Unido en el Festival de la Canción de Eurovisión 2013, recibió un MBE por sus servicios a la música de manos de la reina Isabel II en 2022.

La canción pasó cuatro semanas en el número 1 y, cuando Stereogum la reevaluó en 2020, el medio musical la declaró un “evento de nivel de extinción plasmado en forma musical”.

“Es música pop como una explosión de pasión que acelera el corazón, golpea el pecho y hace gárgaras con sangre, con los cielos desplomándose. Es puro espectáculo. Son fuegos artificiales y láseres y relámpagos y truenos. Se eleva y se precipita y hace volteretas”, indicó el sitio.

Grababa “Top of the Pops” en una grabadora de carrete a carrete de dos pistas y anotaba las letras de las canciones que le encantaban.

Sus favoritas eran temas de Janis Joplin, Nina Simone, Tina Turner, Wilson Pickett y Otis Redding.

En 1976 se sometió a una cirugía para extirpar nódulos en la garganta, lo que le dejó ese sonido vocal característico.

Tras cambiarse el nombre a Sherene Davis, lideraba una banda de soul cuando fue descubierta por el cazatalentos Roger Bell, quien la llevó a Londres para sesiones de demostración. Luego esperó un sello hasta que RCA dijo que estaba interesado.

"Total Eclipse of the Heart", la historia detrás del éxito de Bonnie Tyler

Steinman le presentó su canción “Total Eclipse of the Heart”, que se convertiría en el sencillo debut de su quinto álbum de estudio, “Faster Than the Speed of Night”.

Tomó prestada una de las letras de la canción “Turn around, bright eyes” de su musical de 1969 “The Dream Engine”, escrito cuando era estudiante en el Amherst College de Massachusetts.

Con miembros de la E Street Band, Roy Bittan al piano y Max Weinberg en la batería, “Total Eclipse” es una reflexión sobre el amor perdido: “Once upon a time there was light in my life/But now there’s only love in the dark”.

El video, un clásico de los primeros días de MTV, se filmó en un aterrador antiguo asilo gótico en Surrey, donde al parecer los perros guardianes no entraban en la zona, debido a que se aplicaban tratamientos de electrochoque.

Después de ello, Tyler nunca volvió a alcanzar alturas tan vertiginosas, pero se mantuvo vigente con sencillos para bandas sonoras de películas como “Holding Out For a Hero” y “Here She Comes”.

Su disco de 2019 “Between the Earth and the Stars” incluyó duetos con Rod Stewart, Cliff Richard y Francis Rossi de Status Quo, y terminó ese año actuando en un concierto navideño del Vaticano ante el papa Francisco.