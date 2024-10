Timothée Chalamet 'será' Bob Dylan en su película biográfica

Timothée Chalamet protagoniza "Un completo desconocido", la película biográfica sobre Bob Dylan, y su compromiso es tanto que se ha esforzado por verse como él y hasta mostrará que también es capaz de cantar igual.

Eso se puede ver en los avances revelados hasta el momento porque en medio de las escenas, se puede escucharlo cantar clásicos del cantautor estadounidense, como "Girl from the north country” y Like a Rolling Stone.

El actor, quien ya es ganador de un Óscar, ha dicho que le encantó formar del proyecto y que está ansioso de que la cinta llegue a las salas de cine, con todo y que la fecha exacta de su estreno no se ha revelado.

Chalamet es uno de los jóvenes más influyentes de Hollywood, pues lleva varias películas taquilleras y exitosas al hilo, lo que aumenta las expectativas sobre su personaje aún más.

El recorrido de un joven de 19 años proveniente de Minnesota llega al West Village con su guitarra y talento para componer. Ese paso, a principios de los '60 será sólo el principio de un recorrido que lo convertirá en uno de los músicos más influyentes.

La película a su vez, abordará la decisión que arriesgó el artista: una vez alcanzado el reconocimiento como artista del movimiento folk, empieza a sentirse incompleto y decide ir por más y arriesgarse hacia la búsqueda de la música electrónica.

El elenco está conformado por Elle Fanning, Edward Norton, Mónica Barbaro y Boyd Holbrock, Dan Fogler, Norbert Leo Buzt y Scoot McNairy, quienes interpretan el círculo cercano del músico.

Dirigida por James Mangold, realizador de Ford v. Ferrari", Logan", Indiana Jones y el Dial del Destino", la película toma su título de "Like a Rolling Stone", uno de los éxitos del músico donde canta: "Ser un completo desconocido, como una piedra que rueda".

